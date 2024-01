Eto’o tombe dans les bras des parents de Christopher Wooh après la qualification du Cameroun

Quand Samuel Eto’o te félicite pour l’enfant que tu as mis au monde, tu as tout gagné.

Mal embarqué dans le groupe C de la Coupe d’Afrique des nations, le Cameroun devait impérativement remporter son troisième et dernier match de poule, mardi face à la Gambie. Menés d’un but (2-1) à la 87 e minute, les Lions indomptables ont renversé la rencontre en l’espace de quatre minutes, l’emportant finalement (3-2). Ainsi, les Camerounais finissent à la deuxième place et s’offrent un huitième contre le Nigeria. Après la rencontre, les scènes de liesse ont inondé les réseaux sociaux mais l’une d’entre elles a particulièrement attiré l’attention.…

LP pour SOFOOT.com