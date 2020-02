Étiquettes aux municipales : les mesures controversées de la circulaire Castaner suspendues

Simple « outil statistique » ou moyen de propagande pour le pouvoir ? Le Conseil d'Etat s'est prononcé vendredi sur la régularité de la circulaire limitant le nuançage des listes aux prochaines municipales et qui est très contestée par l'opposition.Et le juge a décidé de suspendre trois séries de dispositions de la circulaire datée du 10 décembre 2019 : l'attribution des nuances dans les seules communes de 9 000 habitants ou plus, les conditions d'attribution de la nuance « Liste divers Centre » et le classement de la nuance « Liste Debout la France » dans le bloc « extrême droite ». Les deux premières étaient les plus critiquées par l'opposition. LIRE AUSSI > Cinq minutes pour comprendre la circulaire CastanerDans un communiqué, le ministre de l'Intérieur Christophe Castaner et son secrétaire d'Etat Laurent Nuñez ont souligné que la circulaire serait « modifiée sans renoncer à répondre aux demandes des élus locaux et à correspondre aux mutations du paysage politique français ».Trois juges des référés s'étaient penchés mercredi deux heures durant sur ce texte dénoncé comme attentatoire à la sincérité du scrutin par des avocats de l'opposition, mais défendu comme un simple « outil statistique » par la représentante du ministère de l'Intérieur. Six recours contre le texte avaient été déposés notamment par Les Républicains, le parti socialiste, et Debout la France.La circulaire Castaner, dans sa version initiale, relevait de 1000 à 9000 habitants le seuil des communes à partir duquel les préfets sont appelés à procéder au « nuançage » (attribution d'une couleur politique) des listes et candidats « à des fins d'analyse électorale ». Le juge des référés a relevé qu' «une telle limitation conduit, dans plus de 95% des communes, à ne pas attribuer de nuance politique et exclut ainsi de la présentation nationale des résultats les suffrages exprimés par près de la ...