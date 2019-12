Étienne Didot : "Mes filles se moquent de mon accent espagnol ! "

Fraîchement retraité et désormais consultant pour La Chaîne L'Équipe, Étienne Didot a déjà tout planifié pour sa seconde vie : une heure de footing par jour pour garder la forme, une formation au métier d'agent et un grand départ en famille pour l'Amérique du Sud. Parce que le Breton est un grand voyageur.

"En fait, on a un projet familial à la base, celui de nous installer en Amérique du Sud. Cela fait déjà 10-12 ans que je vais là-bas régulièrement. J'ai eu la chance d'y rencontrer pas mal de gens dans le milieu du football."

L'été où Étienne Didot n'a pas écouté l'Atlético de Madrid

Pour le moment, cela se passe bien. J'ai connaissance de pas mal d'exemples de joueurs pour qui cela a été dur, donc j'ai fait en sorte de préparer au mieux cette " fin ". Et comme ma carrière a été assez longue, j'ai eu le temps de me préparer. J'ai anticipé sur mes projets post-carrière avant qu'elle ne soit terminée, donc désormais, je déroule ce que j'avais prévu. J'avais notamment prévu d'être très occupé pour ne pas subir le contre-coup. Je passe donc des formations, je fais des rencontres, un peu de tout dont des projets familiaux.En fait, on a un projet familial à la base, celui de nous installer en Amérique du Sud. Cela fait déjà 10-12 ans que je vais là-bas régulièrement. J'ai eu la chance d'y rencontrer pas mal de gens dans le milieu du football, et j'ai toujours pensé qu'il y avait des choses à faire question football entre ce qu'il y a sur place et le championnat de France. Cela fait plusieurs mois que je travaille sur cette hypothèse, d'où l'idée de passer une licence d'agent de joueur de football, afin d'acquérir des savoirs complémentaires. Cela me permet de remplir les manques, notamment sur l'aspect du droit.Oui, ma femme est chilienne et, avec mes enfants, on y va souvent pour voir la belle-famille. Lire la suite de l'article sur SoFoot.com