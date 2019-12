Éthylotest antidémarrage : «Un moyen radical pour faire baisser le nombre de morts»

Les chiffres parlent d'eux-mêmes et décrivent l'urgence. Chaque année, 30 % des accidents mortels sont dus à une consommation excessive d'alcool. A quelques jours des festivités du Nouvel An, qui voit chaque année entre quinze et vingt personnes mourir au volant à cause d'une alcoolémie trop élevée, la question d'un éthylotest antidémarrage revient sur le devant de la scène. Déléguée générale de la Prévention routière, Anne Lavaud y est « extrêmement favorable ».Que pensez-vous l'éthylotest antidémarrage pour lutter contre l'alcool au volant ?ANNE LAVAUD. Nous y sommes extrêmement favorables. Comme les radars automatiques pour lutter contre les excès de vitesse, c'est une technologie sur laquelle il faut absolument s'appuyer et qui a fait ses preuves. Elle est imposée aux chauffeurs d'autocars depuis 2015 et a été parfaitement acceptée par ces derniers. C'est un moyen radical pour faire enfin baisser la proportion de morts sur les routes à cause de l'alcool au volant. Elle stagne malheureusement à 30 % depuis de longues années.Que préconisez-vous ?La Prévention routière, notre association, milite depuis trois ans pour qu'un éthylotest antidémarrage soit installé dans chaque voiture commercialisée en France. C'est un sujet que nous avons porté pendant l'élection présidentielle en 2017 mais aussi lors des dernières élections européennes car c'est au niveau de l'Union que peut être prise la décision d'imposer cette installation aux constructeurs automobiles.Cette mesure a-t-elle une chance d'aboutir ?Nous y travaillons, notamment à travers l'ETCS, une association de lobbying européen à laquelle nous adhérons. Nous avons déjà obtenu un premier pas encourageant. Une directive européenne impose que tous les modèles neufs sortis d'usine au sein de l'Union disposent, à partir de 2022, d'une prise informatique pour brancher facilement un éthylotest antidémarrage.En ...