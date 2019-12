Ethiopie : un vent de liberté souffle sur la région Somali, dévastée par des années d'autoritarisme

Le pari de la paix (1/3). Abdi Illey, le despote local, avait instauré un climat de terreur. Arrêté par le pouvoir fédéral en août 2018, il attend désormais son jugement.

La visite guidée est pour le moins troublante. Il y a d'abord ces cages, où les détenus étaient parfois enfermés nez à nez avec une hyène ou un léopard. Puis cette cellule souterraine, où les gardes versaient des jerricans d'excréments et d'urine sur la tête des occupants. Ou encore ces abris de tôle, sous lesquels s'entassaient des prisonniers nus et affamés. Sur les murs, les surnoms sont encore gravés, comme celui de notre guide du jour, Xaaji Mataan, ancien détenu de « Jail Ogaden », l'une des plus infâmes prisons d'Ethiopie, située à Djidjiga, la capitale de l'Etat régional Somali, dans l'est du pays.

Aujourd'hui entouré par d'anciens codétenus réunis par le conseiller en communication du président par intérim de la région, qui organise la visite, Xaaji Mataan témoigne ouvertement de son calvaire, qui s'est achevé quand Jail Ogaden a fermé ses portes, en septembre 2018. « Raconter ce que nous avons subi, c'est comme une thérapie », lâche-t-il.

Un vent de liberté souffle sur la région Somali, où la parole semble s'être libérée depuis un peu plus d'un an. L'omerta a été levée en août 2018, quand l'ancien président Abdi Mohamoud Omar, surnommé Abdi Illey, a été arrêté suite à l'intervention de l'armée fédérale après plusieurs journées de violences à Djidjiga. Accusé d'avoir sponsorisé des bandes de jeunes qui ont brûlé des églises et commis des crimes, il attend désormais son jugement. Il laisse derrière lui une région dévastée par des années d'autoritarisme.

