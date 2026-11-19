Éthiopie: près de 700.000 personnes déplacées par des affrontements armés dans le sud

Des personnes déplacées dans un camp pour réfugiés à Debre Berhan, en Ethiopie, le 19 octobre 2026 ( AFP / Marco Simoncelli )

Près de 700.000 personnes ont été déplacées par des affrontements entre forces armées des régions Somali et de l'Oromia qui font rage depuis près d'un mois dans le sud de l'Éthiopie, a annoncé jeudi l'ONG britannique Islamic Relief.

Les premiers combats remontent à fin octobre, après qu'un drapeau de la région Somali a été hissé à Moyale, ville éthiopienne frontalière avec le Kenya, administrée conjointement par les deux régions éthiopiennes.

L'Éthiopie, deuxième pays le plus peuplé d'Afrique avec quelque 130 millions d'habitants, est en proie à plusieurs conflits armés sur son immense territoire. Les zones frontalières des différentes régions, dont le tracé remonte à la Constitution de 1995, sont souvent source de conflits.

Des affrontements à l'arme lourde ont été signalés lundi à Moyale, et depuis plusieurs semaines "le conflit s'est étendu jusqu'à 300 km autour de la ville", a affirmé Islamic Relief dans un communiqué.

"Environ 329.000 personnes ont été déplacées depuis la zone de Dawa, dans la région Somali, et 359.798 personnes ont été déplacées dans le sud de l'Oromia", alors que de nombreuses maisons ont été détruites et les services de santé perturbés, selon l'ONG.

Plus de 50.000 personnes ont également fui au Kenya voisin.

Pour le responsable des programmes d'Islamic Relief en Éthiopie, Kedir Musema Hameza, cité dans le communiqué, il "s'agit d'une crise humanitaire grave" qui nécessite des "financements pour intervenir et aider ces communautés en souffrance".

Selon l'ONG, qui se base sur des sources locales, les combats ont cessé. L'AFP n'a pas été en mesure de vérifier de manière indépendante ces informations.

Selon Acled, ONG spécialisée dans la collecte et l'analyse de données sur les conflits armés dans le monde, plusieurs personnes ont été tuées depuis le début des combats, mais un bilan exact est difficile à définir.

Le gouvernement fédéral, dirigé par Abiy Ahmed, originaire de la région Oromia, n'a pas réagi à ces affrontements.

Les forces fédérales affrontent depuis plusieurs années des mouvements rebelles dans les deux régions les plus peuplées, en Oromia et en Amhara. Plusieurs centaines de milliers de personnes y sont déplacées.

Après des mois de tensions, des combats ont également repris dans la région du Tigré, dans le nord du pays.

Les tensions entre l'Éthiopie et son voisin érythréen font également craindre une nouvelle guerre.