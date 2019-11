Éthiopie : les Sidama votent pour l'autonomie

C'est le vice-président de la commission électorale Wubshet Ayale, qui a annoncé le résultat du référendum du 20 novembre lors d'une conférence de presse à Hawassa, à 200 km au sud d'Addis-Abeba. « Le vote du 20 novembre a été pacifique et sans gros défis logistiques, bien qu'en certains endroits, il y ait eu plus de files d'attente de votants que prévu » a-t-il analysé avant d'annoncer que près de 98 % des électeurs de l'ethnie Sidama de cette région du sud de l'Éthiopie avaient voté en faveur d'une nouvelle région semi-autonome. En effet, moins de 2 % des quelque 2,3 millions d'électeurs votants ont choisi de rester dans l'actuelle région fédérale des Nations, nationalités et peuples du Sud (SNNP ? Sud), l'une des neuf d'Éthiopie.Lire aussi Éthiopie : le fort enjeu du référendum des Sidamas pour Abiy AhmedLire aussi Jean-Joseph Boillot : « En Éthiopie, les tensions sont loin d'avoir disparu »10e région d'ÉthiopieCe résultat ouvre donc la voie à la création d'une dixième région dans ce pays de la Corne de l'Afrique. « Les résultats préliminaires du référendum sur l'accession de la zone sidama au statut d'État montrent que les électeurs soutiennent la formation d'un État régional », a indiqué la radiotélévision Fana BC, proche du pouvoir central.Mercredi, le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed avait estimé que le bon déroulement du référendum avait démontré « notre capacité à régler...