Éthiopie : le fort enjeu du référendum des Sidamas pour Abiy Ahmed

« Les opérations de vote se sont terminées dans le calme, sans qu'aucun incident ne soit rapporté aux forces de sécurité ou à nous », a indiqué mercredi soir à la presse la directrice de la communication de Commission électorale nationale (NEBE) Soleyana Shimeles. Les Sidamas ? 2,3 millions d'inscrits au vote ? ont donc voté dans le calme ce mercredi 20 novembre, décrété jour férié pour l'occasion. L'enjeu du scrutin est de taille, puisque les résultats du référendum pourraient donner l'autonomie à la région Sidama. En cas de « victoire de la shaféta » ? cette jarre traditionnelle symbole des valeurs de la région qui représentait le « oui » ?, la région quitterait ainsi l'État régional des nations, nationalités et peuples du Sud (RNNPS), auquel elle appartient actuellement et qui regroupe d'autres territoires.Une requête historiqueUne revendication que le pouvoir fédéral avait, jusqu'ici, toujours refusée. Pourtant, l'article 47 de la Constitution rédigée en 1995 exige que le gouvernement organise un référendum pour tout groupe ethnique souhaitant former une nouvelle entité, dans l'année qui suit sa demande. En 2005 déjà, au moment des élections, leur requête n'avait pas obtenu de réponse. Treize ans plus tard, en juillet 2018, les Sidamas avaient réitéré leur demande. S'en sont alors suivies des violences intercommunautaires qui ont fait plusieurs dizaines de morts. De ce fait, la tension qui a...