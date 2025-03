Ethiopie: la France déconseille "fortement" à ses ressortissants de se rendre au Tigré

Des soldats de l'armée éthiopienne à Kombolcha, dans le nord du pays, le 11 décembre 2021, lors de la guerre contre le Front de libération du peuple du Tigré ( AFP / Amanuel Sileshi )

La France déconseille "fortement" à ses ressortissants de se rendre au Tigré, région troublée du nord de l'Ethiopie où des "affrontements internes" entre deux factions du parti local font craindre un retour imminent de la guerre.

La région a été le théâtre entre novembre 2020 et novembre 2022 d'un des conflits les plus violentes des dernières décennies entre les forces fédérales, appuyées par des milices locales et l'armée érythréenne, et les rebelles tigréens.

Cette guerre a entraîné la mort d'au moins 600.000 personnes au Tigré, région qui compte environ 6 millions d'habitants, selon l'Union africaine. Les armes se sont finalement tues après un accord de paix signé à Pretoria, en Afrique du Sud.

Mais depuis plusieurs mois, les divisions sont vives au sein du Front de libération du peuple du Tigré (TPLF), un parti autrefois hégémonique en Ethiopie, du fait des retards sur la mise en oeuvre de l'accord. Un haut cadre du parti, Getachew Reda, placé à la tête d'une administration intérimaire par les autorités fédérales, s'oppose au numéro 1 du TPLF, Debretsion Gebremichael.

"Compte tenu des affrontements internes en cours au Tigré, notamment à Adigrat (deuxième ville de la région, NDLR) et dans la capitale régionale Mekele, tout déplacement dans l'ensemble de la région du Tigré est désormais formellement déconseillé", a averti mercredi le ministère français des Affaires étrangères sur son site internet, ajoutant qu'il est "demandé aux ressortissants français de passage de quitter le Tigré dans les meilleurs délais".

Paris a également demandé aux ressortissants français au Tigré de "constituer des stocks de sécurité (nourriture, eau, médicaments, éventuellement carburant) et de faire preuve de la plus grande prudence".

Le président de l'administration intérimaire de la région éthiopienne du Tigré, Getachew Reda, au centre, et le président du Front de libération du peuple du Tigré, Debretsion Gebremichael, à gauche, lors d'un sommet à Addis Abeba le 16 février 2025 ( AFP / Amanuel Sileshi )

Mardi, l'administration intérimaire du Tigré a annoncé le renvoi le trois hauts gradés des Forces de défense du Tigré (TDF, armée locale). Mais la décision n'a pas été reconnue par M. Debrietson.

Le même jour, les forces fidèles à ce dernier ont pris le contrôle d'Adigrat.

"La ville est soumise à une tension renouvelée, la population craint de revenir aux mauvais jours de la période de guerre", a déclaré à l'AFP un habitant de la ville, qui a requis l'anonymat.

Mercredi, l'administration intérimaire a demandé au gouvernement éthiopien "d'apporter une assistance nécessaire", sans donner plus de détails sur la forme de cette assistance. Les autorités fédérales ne se sont pour l'heure pas prononcées.

La diplomatie française a également enjoint "d'éviter tout déplacement non indispensable" dans le nord de la région Afar, frontalière de l'Erythrée, alors que les tensions sont également vives entre les deux voisins de la Corne de l'Afrique.