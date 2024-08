Ethiopian Airlines signe un accord pour un méga aéroport de 6 milliards de dollars

Des avions de la compagnie Ethiopian Airlines sur le tarmac de l'aéroport international de Bole, à Addis-Abeba, le 23 septembre 2023 ( AFP / - )

Ethiopian Airlines a signé un accord pour la conception d'un nouvel aéroport de 6 milliards de dollars près de la capitale éthiopienne Addis-Abeba, décrit comme le plus grand d'Afrique, ont rapporté des médias gouvernementaux en Ethiopie.

Le nouveau hub pourra accueillir 100 millions de passagers par an une fois achevé en cinq ans, a déclaré le directeur général d'Ethiopian Airlines, Mesfin Tasew, lors d’une conférence de presse vendredi.

Il a précisé qu'Ethiopian Airlines avait signé un protocole d’accord avec la société de conseil Dar, basée à Dubaï, pour développer le design de l'aéroport, qui aura quatre pistes.

Construit à Bishoftu, à environ 40 kilomètres (25 miles) au sud-est de la capitale Addis-Abeba, l'aéroport s’étendra sur 35 kilomètres carrés, a-t-il indiqué.

"La première phase comprend la construction de l'installation aéroportuaire d'une capacité de 60 millions de passagers par an et l'achèvement de la deuxième phase du projet aéroportuaire la fera passer à plus de 100 millions de passagers par an", a déclaré Mesfin Tasew, selon le média public Fana Broadcasting Corporate.

Le directeur des opérations de Dar, Tariq Al-Qanni, présent à la conférence de presse, a estimé que ce serait le plus grand aéroport d'Afrique une fois terminé, a rapporté Fana.

"Le contrat prévoit que Dar développe la conception détaillée du nouvel aéroport et, en même temps, assiste Ethiopian Airlines dans la sélection des entrepreneurs qui construiront les nouvelles installations aéroportuaires", a ajouté Mesfin Tasew.

Ethiopian Airlines est la plus grande compagnie aérienne d’Afrique, avec un chiffre d’affaires de 7 milliards de dollars pour l’exercice 2023/24, et 17,1 millions de passagers.

L’aéroport international de Bole à Addis-Abeba, actuellement le hub de la compagnie aérienne, a une capacité maximale de 25 millions de passagers par an.