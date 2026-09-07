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Ethan Mbappé, la fin d’une ombre
information fournie par So Foot 07/09/2026 à 18:59
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Ethan Mbappé, la fin d’une ombre

Ethan Mbappé, la fin d’une ombre

Presque toujours associé à son frère, Ethan Mbappé semble enfin voler de ses propres ailes sans les froisser. Confronté au Real Betis ce mardi soir, le milieu de 19 piges pourrait bien franchir un palier en s’affirmant en Ligue des champions.

Dans le Ch’nord, les discussions autour de Mbappé tournent sans doute enfin plus autour d’Ethan que de Kylian. Aligné d’entrée de jeu trois fois de suite en Ligue 1 par Davide Ancelotti, le milieu de terrain au dégradé parfait s’éclate dans le couloir droit lillois. Le type s’amuse, joue de sa vitesse et met bien des adversaires dans le vent. Plus costaud qu’auparavant, le bonhomme assure aussi dans les duels sans se péter : une nouveauté par rapport à la saison passée. Enfin loué pour ses qualités, Ethan Mbappé paraît désormais en pleine possession de ses moyens pour prendre la lumière, loin des comparaisons faites avec les prouesses de son aîné.

« Est-ce qu’il fait aussi bien que son frère ? »

Môme, le plus jeune des deux frères suit le Kyks à l’AS Bondy puis au PSG en 2017. Tandis que le futur capitaine des Bleus empile les caramels avec le club de la capitale, les attentes s’entassent autour du jeune Ethan. Les deux gosses ne jouent pas au même poste, certes, mais partagent un nom désormais doré. « Au début, quand tu es petit, c’est dur. Les gens ne te regardent que pour ça, explique le Dogue pour L’Équipe Mag en 2025. Ils t’analysent sur le terrain comme en dehors. “Est-ce qu’il fait aussi bien que son frère ?” Mais au fur et à mesure, j’ai pris l’habitude. […] Au Camp des Loges, j’ai toujours essayé de jouer mon foot. Je ne jouais pas en tant que “frère de” . Non, je jouais comme joueur du Paris Saint-Germain. »

Par Suzanne Wanègue pour SOFOOT.com

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