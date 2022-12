Été 1982 : quand la France perdait deux fois de suite contre la Pologne

Quelques jours après le traumatisme de Séville, la France clôt son Mondial 1982 par une petite finale perdue face à la Pologne (3-2). Un match que tout le monde a oublié, mais qui reste la seule confrontation entre les deux pays en Coupe du monde. Jusqu'à aujourd'hui.

Traumatisés

"On était éliminés, mais aussi traumatisés par Séville. On n'avait qu'une envie, c'était de foutre le camp". Alain Giresse

Au bout du fil, Alain Giresse préfère être franc : il n'a que peu de souvenirs du Pologne-France 1982. On parle pourtant d'une rencontre de Coupe du monde, avec à la clé une troisième place historique pour les Bleus en cas de victoire. Sauf que quelques jours après le traumatisme sévillan, la France n'a absolument pas la tête à, raconte Giresse. Michel Hidalgo envoie donc les coiffeurs en première ligne, et les Bleus s'inclinent 3 buts à 2 dans un match que tout le monde a oublié, mais qui reste la dernière (et seule) confrontation Pologne-France en Coupe du monde., se marre René Girard. Et pour cause, l'ancien milieu tricolore a marqué son seul pion en Bleu ce jour-là, malgré la défaite.(Rires.)(Tigana), sourit le champion de France 2012 à la tête du MHSC. Un but qui réactive la mémoire d'Alain Giresse :Ce contexte, c'est celui du traumatisme de Séville. Deux jours plus tôt, les Bleus sont éliminés par la RFA à l'issue de la séance de tirs au but, après avoir mené 3-1 pendant la prolongation. Une élimination cruelle, qui a meurtri le pays, et le vestiaire des hommes… Lire la suite de l'article sur SoFoot.com