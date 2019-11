États-Unis : une ville du Missouri débaptise son avenue Martin-Luther-King

La décision est sans appel. Les habitants de la grande ville américaine de Kansas City ont voté pour retirer le nom de Martin Luther King d'un de leurs boulevards, selon plusieurs médias locaux. L'avenue aura porté le nom du célèbre militant pour les droits civiques durant moins d'un an, avant qu'une partie de la population vote pour la renommer. Environ 70 % des personnes qui se sont prononcées lors de la consultation mardi 5 novembre ont choisi que cette artère longue de 16 kilomètres reprenne son nom précédent, The Paseo.Kansas City, la plus grande ville de l'État du Missouri et située à la frontière avec le Kansas, regroupe près de 500 000 habitants. Elle était l'une des seules métropoles américaines à ne pas avoir de rue au nom de Martin Luther King et le conseil municipal avait donc décidé en janvier de rebaptiser « The Paseo ». Mais la mesure n'a pas été appréciée par une part importante de la population qui, tout en estimant que la ville se devait de rendre hommage à l'emblématique pasteur, préférait conserver le nom du boulevard historique.Lire aussi 4 avril 1968. Le jour où Martin Luther King est assassiné à Memphis2 857 signaturesUne pétition lancée sur Internet par le groupe Save The Paseo a recueilli 2 857 signatures, un nombre suffisant pour que le changement de nom du boulevard soit de nouveau soumis au vote des habitants. Comme le rapporte Paris Match, la campagne a créé des divisions au sein de la population,...