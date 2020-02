Etats-Unis : une récompense offerte pour trouver les tueurs de dauphins

Deux dauphins retrouvés morts à quelques jours d'intervalle sur des plages de Floride. Ils ont succombé à des blessures provoquées par des balles ou a des coups de couteaux. Cette situation inquiétante a inéluctablement conduit les autorités fédérales à l'ouverture d'une enquête et à offrir une récompense à quiconque serait capable de fournir des informations sur l'auteur de ces actes.Lire aussi Kervasdoué ? Quelques vérités sur la biodiversité Un mâle a été retrouvé le 30 janvier dernier, comme l'indique le New York Times, mort après un impact de balle ou d'un objet très aiguisé au niveau de son rostre. Quelques jours plus tard, le corps d'un autre mâle a été découvert sur une plage non loin de là avec une blessure par balle sur le flanc gauche. Les autorités proposent 20 000 dollars en l'échange d'une information qui permettrait une condamnation dans cette affaire. Selon la loi de protection des mammifères marins, le coupable risque jusqu'à 100 000 dollars d'amende et un an de prison. Des dauphins habitués à l'HommeLes scientifiques estiment que ces actes criminels s'expliquent par le fait qu'il est de plus en plus fréquent que des êtres humains nourrissent les dauphins, qui, peu à peu, baissent leur gardes en la présence de l'Homme. Des pêcheurs ont ainsi déjà été soupçonné d'avoir abattu des dauphins téméraires venus s'emparer de leurs prises du jour.Lire aussi « Les documentaires animaliers sont des...