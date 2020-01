États-Unis : une portion du mur de Trump s'effondre à cause du vent

« Nous construisons maintenant ce beau mur. Ce puissant mur de frontière monte à une vitesse record et atteint déjà 100 miles (environ 160 kilomètres). » Voilà ce qu'annonçait il y a quelques jours Donald Trump devant ses partisans à Wildwood, dans le New Jersey, raconte Newsweek. Mais le président américain va devoir revoir ses chiffres pour cette construction. Selon CNN, une portion de « son » mur entre les États-Unis et le Mexique s'est tout simplement? effondrée.Le média américain cite Carlos Pitones, agent du secteur des douanes et de la protection des frontières en Californie. L'incident s'est déroulé sur une portion du mur séparant les villes de Calexico (États-Unis) et Mexicali (Mexique). Alors que les panneaux d'acier de 9 mètres de haut venaient d'être posés, le béton n'avait pas assez durci et cette partie du mur n'a pas résisté aux rafales, qui ont soufflé jusqu'à 60 kilomètres par heure dans cette partie du pays.Lire aussi Philippe Labro ? Donald Trump, ce chef mafieux18,4 milliards de dollarsSur les images, on peut voir que plusieurs panneaux métalliques sont couchés sur des arbres, mais ne sont pas tombés entièrement. Les autorités n'ont pas communiqué officiellement à ce sujet, mais personne n'a été blessé. Les panneaux ont chuté du côté mexicain de la frontière et les autorités ont détourné le trafic des véhicules de la zone.Lire aussi Phébé ? Mexique : pourquoi Trump va dans le...