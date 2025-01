Etats-Unis : un véhicule fonce délibérément sur la foule à la Nouvelle-Orléans, 10 morts et 30 blessés

Des policiers bouclent une partie du French Quarter à La Nouvelle-Orléans, après une attaque à la voiture bélier, le 1er janvier 2025 ( AFP / Matthew HINTON )

Au moins dix personnes ont été tuées dans une attaque au véhicule-bélier dans un quartier touristique de La Nouvelle-Orléans, visant des personnes célébrant le Nouvel An, au cours de laquelle deux policiers ont aussi été blessés par balles.

Le conducteur d'un pick-up a foncé dans la foule, en essayant "d'écraser le plus de personnes qu'il pouvait", a déclaré à la presse une responsable de la police de la ville américaine, Anne Kirkpatrick.

"Il était farouchement déterminé à provoquer un carnage", a-t-elle insisté.

Aux moins dix personnes ont été tuées et trente-cinq blessées, selon la direction municipale en charge des urgences, dans un communiqué.

L'attaque a eu lieu en pleine nuit, vers 03h15 (09h15 GMT), dans une zone bondée où des personnes célébraient le Nouvel An, entre Canal et Bourbon Street, dans le quartier historique et festif, connu sous le nom de "French Quarter" (quartier français).

Renommé pour ses restaurants, ses bars et ses clubs de jazz, ce quartier héberge également des cabarets ainsi que des lieux accueillant des personnes de la communauté LGBT.

CBS News a cité des témoins qui affirment qu'un véhicule a foncé dans la foule à "grande vitesse" avant que son conducteur ne saute et ne commence à tirer avec une arme, entraînant une riposte de la police.

Deux policiers ont été blessés par balles lors de l'attaque, a confirmé la police.

- Affluence dans les rues -

Un camion blanc a franchi une barricade "à grande vitesse", ont déclaré des témoins, Jim et Nicole Mowrer, à la chaîne CBS.

"Une fois qu'il nous a dépassés, nous avons entendu des coups de feu, nous avons vu la police courir dans cette direction", a raconté Mme Mowrer.

"Une fois que les coups de feu ont cessé, nous sommes restés cachés jusqu'à ce que les coups de feu cessent, nous sommes sortis dans la rue et nous avons rencontré beaucoup de personnes qui avaient été touchées, nous voulions voir ce que nous pouvions faire pour les aider", a-t-elle ajouté.

La Nouvelle-Orléans est l'une des destinations les plus visitées des États-Unis et l'incident s'est produit peu de temps avant que la ville n'accueille un grand match de football américain, le Sugar Bowl, opposant les équipes de l'université de Géorgie et de Notre-Dame.

Selon la municipalité, les effectifs des forces de l'ordre avaient été augmentés pendant la période du Nouvel An, les autorités se préparant à une grosse affluence dans les rues.

Le service de police de la ville avait ainsi annoncé des effectifs "au complet, aidés par 300 agents supplémentaires provenant d'organismes partenaires chargés de l'application de la loi", notamment à cheval et patrouillant dans des unités banalisées.

Le 20 décembre à Magdebourg (Allemagne), Taleb Jawad al-Abdulmohsen, un médecin saoudien de 50 ans venu en Allemagne en 2006, a fauché la foule rassemblée au marché de Noël à bord d'un puissant véhicule BMW lancé à tout allure, faisant cinq morts et plus de 200 blessés.