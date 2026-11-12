États-Unis : un tireur fait un mort et quatre blessés en plein Washington

Des policiers sur les lieux où un tireur a fait un mort et quatre blessés, le 12 novembre 2026 à Washington ( AFP / Ken Cedeno )

Un tireur a fait un mort et quatre blessés jeudi matin dans un quartier commerçant et résidentiel de la capitale américaine, Washington, situé non loin de la Maison Blanche, avant de retourner une arme contre lui.

Les tirs ont eu lieu dans et autour d'une salle de sport vers 8h00 heure locale, a précisé la police au cours d'une conférence de presse à proximité des lieux.

Le suspect, localisé retranché dans un appartement voisin, a été "déclaré mort sur place", a indiqué la police de Washington sur X en fin de matinée.

Il s'y était barricadé et y a été retrouvé avec "ce qui semble être une blessure par balle qu'il s'est infligée à lui-même", a expliqué peu avant son chef Jeffery Carroll. Ce dernier l'a seulement décrit comme un "homme blanc".

Alertés juste avant 8h00 pour des tirs dans une salle de sport située à un peu plus d'un kilomètre de la Maison Blanche, "nous avons recensé un total de quatre personnes qui ont été blessées par balle et évacuées, et une personne qui est décédée sur place", a déclaré le responsable policier.

La maire de Washington, Muriel Bowser, aux côtés du chef du Metropolitan Police Department, Jeffrey W. Carroll, fait une déclaration à la presse près des lieux d’une fusillade à Washington, le 12 novembre 2026 ( AFP / Ken Cedeno )

Parmi les personnes blessées, "une est dans un état critique" tandis que les trois autres "ont des blessures qui ne menacent pas leur vie", a-t-il détaillé.

Les tirs, survenus en pleine heure de pointe dans la capitale américaine, ont déclenché un important déploiement policier, avec notamment un hélicoptère survolant la zone et des dizaines de véhicules mobilisés dans le quartier de Logan Circle et près des stations de métro alentour.

"Tout le monde se cachait"

Michael Carney s'exerçait sur un tapis de course lorsque les coups de feu ont retenti. Il a affirmé au média américain Washington Sun avoir vu une personne au sol dans la salle de sport, touchée à la tête.

Des policiers sur les lieux où un tireur a fait un mort et quatre blessés, le 12 novembre 2026 à Washington ( AFP / Ken Cedeno )

"Tout le monde se cachait derrière des pots de fleurs et ce genre de choses", a-t-il décrit.

Tôt jeudi, une élue locale, Brooke Pinto, avait indiqué que des tirs s'étaient produits à l'intérieur et aux alentours d'une salle de sport et que "plusieurs personnes" avaient été touchées.

La police de Washington avait rapidement indiqué sur X être déployée sur les lieux d'"une fusillade en cours".

Dans un deuxième message, elle avait ajouté que le suspect s'était barricadé et appelé les habitants à éviter le secteur.

Parmi les premiers éléments de l'enquête, la police a brièvement évoqué un "conflit avec l'association des copropriétaires de l'immeuble" dans lequel le tireur s'est retranché.

La violence par arme à feu fait partie du quotidien aux États-Unis, qui comptent plus d'armes en circulation que d'habitants.

Des membres de la Garde nationale près des lieux d’une fusillade à Washington, le 12 novembre 2026 ( AFP / Ken Cedeno )

Ni les gouvernements successifs, ni le Congrès, n'ont réussi à endiguer les fusillades car de nombreux Américains restent très attachés au droit de porter des armes, garanti par la Constitution.

La Cour suprême américaine, majoritairement conservatrice, débattra en décembre des droits des États et des autorités locales à interdire, en raison de leur dangerosité, la détention de certains fusils semi-automatiques de type AR-15, parmi les armes les plus populaires dans le pays.