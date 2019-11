Etats-Unis : Trump perd deux élections locales très attendues

Des candidats républicains ont essuyé mardi des défaites embarrassantes pour Donald Trump, qui s'était personnellement impliqué dans les campagnes électorales locales en appelant à barrer la route aux démocrates.À un an de la présidentielle américaine, dans un pays très divisé, ces élections sont scrutées comme un test révélateur de la popularité du président, menacé par une procédure de destitution à cause de l'affaire ukrainienne.En meeting lundi soir dans l'Etat conservateur du Kentucky, Trump avait montré du doigt les médias qu'il n'apprécie pas, dénonçant leur aptitude à pointer ses erreurs. Et il avait eu ces mots : « Si on perd, cela envoie un très mauvais message », car les experts diraient que le président « a subi la plus grande défaite de l'histoire du monde ». « Vous ne pouvez pas laisser cela m'arriver », avait-il lâché, dans le but de polariser la campagne sur sa personne. LIRE AUSSI > Présidentielle américaine : comment Trump veut se succéder à lui-mêmeVingt-quatre heures plus tard, le gouverneur républicain sortant Matt Bevin, particulièrement impopulaire, a été défait par son rival démocrate Andy Beshear. Dans cet Etat que Donald Trump avait remporté avec une écrasante avance de 30 points sur sa rivale démocrate Hillary Clinton en 2016, l'écart de voix entre les deux hommes est de 5100, 100 % des bureaux de vote ayant été dépouillés, mais Matt Bevin n'a rien concédé, affirmant à ses partisans « qu'il y a eu plus que quelques irrégularités ». Mercredi matin l'écart de voix a été abaissé à 4658, en faveur de Beshear.Le locataire de la Maison Blanche a réagi, lui, en affirmant d'abord que son candidat avait « gagné au moins 15 points ces derniers jours », « mais peut-être pas assez », ajoutant que « les médias bidon feront toujours retomber la faute sur Trump ! » Dans la nuit, il a appelé à recompter - « check out the numbers ». ...