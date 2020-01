Etats-Unis : Trump face à la menace Bolton

Ce vendredi, Donald Trump saura s'il peut tabler sur un acquittement rapide dans son procès pour impeachment, ou s'il devra affronter au Sénat les affres d'un combat politico-judiciaire hors-norme. La clé du suspense a pour nom John Bolton. Ce diplomate de 71 ans, Républicain tendance dure, est l'ancien conseiller à la sécurité nationale des Etats-Unis de Trump. En clair, son ex-collaborateur pour les dossiers les plus stratégiques et les plus sensibles.Si le camp démocrate veut le faire témoigner au procès, c'est parce que l'homme était auprès de son patron - avec qui il est désormais brouillé à mort depuis son limogeage en septembre - au moment du deal reproché à Trump par l'accusation : avoir « échangé » une aide militaire à l'Ukraine contre l'ouverture d'une enquête, par Kiev, sur les activités de Joe Biden, ex-vice-président d'Obama et candidat à la primaire démocrate pour l'élection présidentielle. LIRE AUSSI > Destitution de Trump : Pelosi dit avoir « assez de preuves »Le désir de Bolton de vider son sac, et donc de faire peut-être basculer le procès, est connu depuis un certain temps. C'est pourquoi la Maison Blanche et la majorité républicaine au Sénat ont jusqu'ici réussi à l'empêcher de figurer sur la liste des témoins auditionnés. Mais les choses se sont corsées avec les dernières révélations du New York Times sur un livre à paraître de Bolton, où celui-ci raconterait en détail toute l'affaire. Livre intitulé « The Room where it happened » (« Là où ça s'est passé », en français). On ne fait pas plus explicite comme teasing. D'où les sueurs froides de Trump et de ses bataillons d'avocats, qui ont lancé une procédure visant à interdire sa publication.« Un livre faux et méchant »L'ironie de l'histoire, c'est que le président est attaqué par celui qui passait il y a encore quelques mois pour le va-t-en-guerre le plus acharné de ...