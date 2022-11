États-Unis : Timothy, l'héritier Weah

Titulaire avec les États-Unis et buteur en Coupe du monde, Timothy Weah porte à travers ses exploits l'héritage et les illusions de son père, George.

" Mon père n'a jamais cherché à s'immiscer dans ma carrière. Quand il me parle de football, c'est pour me donner des consignes un peu techniques. Et on se comprend en un regard. " Timothy Weah

Buteur par procuration

Une accélération dans le dos de la défense, un contrôle et un piqué de l'extérieur du pied droit pour effacer Wayne Hennessey. En quelques secondes face au pays de Galles , Timothy Weah a montré qu'il était le digne fils de. L'efficacité redoutable d'un jeune attaquant parvenu à réaliser son rêve en marquant en Coupe du monde et, à travers cela, honorer la légende du paternel.Car l'histoire de ce but marqué face aux Gallois revêt en elle une symbolique établie dès la révélation de la liste des 26 de Gregg Berhalter. Vingt ans après la retraite du grand George, un Weah dispute en effet une Coupe du monde. Pour perpétuer un héritage familial éminemment colossal et venger un destin sportif inachevé., narrait George Weah à la FIFA.