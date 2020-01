États-Unis : «Surtout, ne prenez pas Trump pour un dingue»

Guillaume Debré, journaliste à TF 1, auteur de « Je twitte donc je suis, l'art de gouverner selon Donald Trump » (à paraître mercredi chez Fayard)« Ni ses 13 000 tweets, ni sa rhétorique outrancière, ni même ses frappes militaires intempestives ou son procès en destitution ne le prouvent. Bien au contraire !Ce président hors norme n'est ni une anomalie ni un contresens de l'histoire. Ceux qui le croient se trompent. Il n'est que le reflet de la crispation sociale et de la dérive plébiscitaire de la démocratie américaine.Face à la mollesse idéologique d'une élite politique hors sol, face à un exercice du pouvoir devenu incompréhensible et face à une mondialisation anxiogène, Trump s'est imposé comme un remède à la crise de confiance que traverse l'Amérique.En affichant haut et fort un protectionnisme économique, en revendiquant une forte dose de nationalisme politique, en exhibant un exercice du pouvoir musclé et machiste, Trump a réussi à formuler une nouvelle proposition électorale.A grand renfort de tweets et de réflexions outrancières, Trump a réussi l'incroyable pari de rassembler derrière lui les victimes du libéralisme économique et les déçus du progressisme politique. Aucun président n'y était parvenu avant lui.En développant une métanarration nationaliste à fort potentiel de mobilisation, il a actionné de profonds réflexes identitaires et déplacé le centre de gravité du débat vers un enjeu quasi existentiel : le combat pour sauver l'âme de l'Amérique, incarné dans ses slogans : Make America Great Again et maintenant Keep America Great.Sa puissance électorale - et sa résistance aux scandales qui ont miné son administration - vient du fait que Trump a sciemment glissé hors du champ politique traditionnel. A ses électeurs, il ne promet pas le progrès, mais la victoire de l'Amérique dans la bataille pour sa survie.Bien sûr, le trumpisme est trop fluide pour prétendre au ...