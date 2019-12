États-Unis : pourquoi Trump et les Républicains boudent le recensement

L'assurance santé, les bourses universitaires, l'entretien des autoroutes, l'attribution des sièges de représentants au Congrès? Tout cela dépend des résultats du prochain recensement. Les États-Unis organisent un grand décompte de leur population, comme tous les 10 ans depuis 1790, pour estimer le nombre de personnes vivant dans le pays, sans-papiers compris. Des données d'autant plus importantes que les autorités s'appuient sur ces chiffres pour partager plus de 1 000 milliards de dollars de subventions fédérales. Le décompte sert aussi à déterminer le nombre de sièges de chaque État à la Chambre des représentants.Or le recensement de 2020 est devenu éminemment politique. L'administration Trump a essayé d'y ajouter une question abandonnée depuis 1950 : êtes-vous oui ou non citoyen américain. L'objectif, disent les critiques, est de faire peur aux quelque 9 millions d'immigrés en situation irrégulière et de les inciter ainsi à ne pas remplir le formulaire. Ce qui devrait avantager les Républicains, car les individus qui boudent le recensement se trouvent surtout des zones qui traditionnellement votent plutôt démocrate. Cela pourrait donc réduire le nombre des sièges à la Chambre de ces régions et donc leur poids politique. Cela peut également changer le redécoupage électoral, donnant plus de pouvoir aux fiefs conservateurs.Lire aussi Donald Trump vs la Californie : tous les coups sont permisL'administration Trump a...