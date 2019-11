Etats-Unis : pourquoi les favoris pour la primaire démocrate sont-ils si âgés ?

Et un septuagénaire de plus sur la ligne de départ ! Michael Bloomberg, 77 ans, a annoncé dimanche qu'il sera candidat à la primaire démocrate aux Etats-Unis, en vue de l'élection présidentielle du 3 novembre 2020.L'ancien maire de New York rejoint ainsi, parmi les autres postulants de son camp déjà déclarés, Elizabeth Warren (70 ans), Bernie Sanders (78 ans) et Joe Biden (77 ans), qui forment le trio de tête dans les sondages. Soit une moyenne d'âge de... 75 ans, ce qui a beaucoup fait réagir les commentateurs et les internautes sur les réseaux sociaux. Manque plus que Jimmy Carter pour incarner la relève démocrate https://t.co/T43IbQb5oT-- Frédéric Carbonne (@FCarbonne) 24 novembre 2019Comment l'expliquer ? Selon l'historien français Corentin Sellin, le parti démocrate paie notamment ses défaites successives aux élections depuis 2010. « Ils ont connu des désastres électoraux, et beaucoup de grands espoirs ont été décimés. Or, aucun président démocrate n'a été élu sans avoir été, au préalable, gouverneur ou sénateur », souligne ce spécialiste des Etats-Unis. Et de citer, par exemple Alexi Giannoulias, battu en 2010 pour le poste de sénateur de l'Illinois autrefois occupé par Barack Obama.« Les démocrates n'ont fait que de la chasse à Trump »Autre facteur : les deux derniers présidents démocrates, Bill Clinton (1992-2000) et Obama (2008-2016), ont été élus jeunes (46 et 47 ans), et ils ont chacun effectué deux mandats. Du coup, c'est un peu la dernière chance pour un certain nombre de prétendants de la « génération Clinton » . D'autant qu'ils « n'ont pas arrêté de faire de la politique », note Corentin Sellin. Le politologue Jean-Eric Branaa pointe aussi le fait que, « depuis trois ans, le parti démocrate n'a pas préparé la présidentielle de 2020, et il n'a fait que de la chasse à Trump ». Ce même Donald Trump qui a déjà annoncé son intention de briguer un ...