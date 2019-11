Etats-Unis : passe d'armes en direct entre Trump et l'ex-ambassadrice à Kiev

Scène surprenante ce vendredi au Congrès américain. Alors que l'ex-ambassadrice des Etats-Unis à Kiev (Ukraine) Marie Yovanovitch était interrogée dans le cadre de l'enquête en destitution qui menace Donald Trump, ce dernier, contre-attaquait sur son compte Twitter.« Partout où Marie Yovanovitch est passée, les choses ont mal tourné », a lancé le président américain en référence à la diplomate, qu'il avait brusquement rappelée à Washington en mai. Everywhere Marie Yovanovitch went turned bad. She started off in Somalia, how did that go? Then fast forward to Ukraine, where the new Ukrainian President spoke unfavorably about her in my second phone call with him. It is a U.S. President's absolute right to appoint ambassadors.-- Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 15, 2019 « Elle a débuté en Somalie, et regardez comment ça s'est terminé », a-t-il ajouté en référence à ce pays de la Corne de l'Afrique plongé dans le chaos depuis 1991, avant de défendre son « droit absolu » de choisir ses ambassadeurs.Des attaques « très intimidantes »« Un président américain a un droit absolu de nommer les ambassadeurs », a-t-il encore écrit, en assurant avoir « une politique étrangère très forte et puissante, très différente de celles des administrations précédentes ». LIRE AUSSI > Destitution de Trump : on vous résume les premières auditions publiques au CongrèsPeu après, l'élu démocrate Adam Schiff, en charge de l'enquête visant Donald Trump, a lu ces messages à Marie Yovanovitch alors même qu'elle était interrogée à la Chambre des représentants, lors d'une audience retransmise en direct à la télévision. Ces attaques sont « très intimidantes », a commenté la diplomate en défendant son bilan.« Je ne crois pas avoir de tels pouvoirs, ni à Mogadiscio en Somalie, ni ailleurs. Et je pense qu'au cours des années, j'ai plutôt amélioré les choses pour les Etats-Unis et les ...