Etats-Unis : Michael Bloomberg, ex-maire de New York, prêt à se déclarer candidat

Ira ? Ira pas ? Comme en 2016, Michael Bloomberg, huitième fortune au monde et ancien maire de New York, laisse planer l'idée d'une candidature à la présidentielle américaine. Ce qui ferait entrevoir un duel entre deux milliardaires, dont l'opposition ne date pas d'hier. S'il se décidait à rejoindre la course, l'homme de 77 ans arriverait tard dans une bataille pour l'investiture démocrate qui compte déjà 17 candidats. Mais le multimilliardaire se dit « prêt à dépenser ce qu'il faudra pour battre Donald Trump » en novembre 2020, selon le site politique Axios. Avec plus de 52 milliards de dollars, selon les chiffres actualisés du magazine Forbes, Bloomberg pourrait prendre sa décision « bientôt » et financerait seul sa campagne.Il ne croit plus en BidenCette figure centriste avait encore dit non en mars dernier à une campagne pour l'investiture démocrate. Seulement, il estime aujourd'hui que Joe Biden, celui qui se rapproche le plus de ses idées, est menacé par Elizabeth Warren et Bernie Sanders, en hausse dans les sondages. Or il les juge « extrémistes ». LIRE AUSSI > Elizabeth Warren, la « prof » qui rêve d'être présidente des États-Unis Selon des médias américains, l'ancien maire de New York rassemblait actuellement des signatures pour déposer sa candidature à temps pour la date butoir de ce vendredi pour la primaire de l'Alabama, qui ne sera organisée que le 3 mars mais figure parmi les premiers Etats à clore les dossiers.Peut-il convaincre l'électorat démocrate ?« La candidature de Joe Biden n'est plus aussi solide qu'au début et si Michael Bloomberg s'attire le soutien des centristes du parti démocrate, cela sera un fort signal pour Joe Biden que le parti ne pense pas non plus qu'il est le bon candidat », analyse Jason Mollica, professeur en communication à l'American University.L'ancien vice-président américain a lui réagi à cette annonce en se montrant confiant. « ...