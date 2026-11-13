Etats-Unis: Les prix à la production augmentent moins que prévu en octobre

Un employé d'Emerald Packaging utilise une machine qui fabrique des sacs de courses dans l'usine de l'entreprise située à Union City
13 novembre (Reuters) - Les prix à la production (PPI) aux États-Unis ont augmenté moins que prévu sur un mois en octobre, selon les données publiées vendredi par le département du Travail.
L'indice PPI pour la demande finale a progressé de 0,3% le mois dernier, après une hausse de 1,4% (révisé de 1,3%) en septembre, montrent les données.
Les économistes interrogés par Reuters tablaient sur une hausse de 0,4%.
Sur un an, les prix à la production pour la demande finale ont augmenté de 6,5% le mois dernier, après une hausse de 6,3% en août et un consensus qui tablait sur une hausse de 6,6%.
(Rédigé par Matthieu Huchet, édité par Augustin Turpin)
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