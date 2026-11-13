Etats-Unis: Les prix à la production augmentent moins que prévu en octobre

Un employé d'Emerald Packaging utilise une machine qui fabrique des sacs de courses dans l'usine de l'entreprise située à Union City

13 novembre (Reuters) - ‌Les prix à la ​production (PPI) aux États-Unis ont augmenté moins que prévu sur ​un mois en octobre, selon ​les données publiées ⁠vendredi par le département ‌du Travail.

L'indice PPI pour la demande finale ​a ‌progressé de 0,3% le ⁠mois dernier, après une hausse de 1,4% (révisé de ⁠1,3%) en ‌septembre, montrent les données.

Les ⁠économistes interrogés par ‌Reuters tablaient sur ⁠une hausse de 0,4%.

Sur un ⁠an, ‌les prix à la production ​pour ‌la demande finale ont augmenté de 6,5% le ​mois dernier, après une hausse de ⁠6,3% en août et un consensus qui tablait sur une hausse de 6,6%.

(Rédigé par Matthieu Huchet, édité par ​Augustin Turpin)