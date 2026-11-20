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20 novembre (Reuters) - Le moral des ménages américains s'est amélioré comme prévu en novembre, montrent vendredi les résultats définitifs de l'enquête mensuelle de l'Université du Michigan.
Son indice de confiance ressort à 51,5 après 51,0 en première estimation et 48,0 en octobre, en ligne avec les prévisions des économistes et analystes interrogés par Reuters.
La composante du jugement des consommateurs sur leur situation actuelle a avancé à 49,4 en novembre, contre 46,7 en octobre et une première estimation à 51,0. Les économistes s'attendaient à un chiffre à 51,6.
Celle des perspectives a augmenté ce mois-ci, à 52,9 contre 48,8 un mois plus tôt et une première estimation à 50,9.
Les anticipations d'inflation à un an sont pour leur part ressorties à 3,7%, contre 4,3% en lecture préliminaire et après 4,7% en octobre.
(Rédigé par Diana Mandia, édité par Augustin Turpin)
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