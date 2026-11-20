États-Unis: Le moral des ménages s'améliore comme prévu en novembre, selon l'université du Michigan

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20 novembre (Reuters) - Le ‌moral des ménages américains s'est amélioré ​comme prévu en novembre, montrent vendredi les résultats définitifs de l'enquête ​mensuelle de l'Université du Michigan.

Son indice de ​confiance ressort à ⁠51,5 après 51,0 en première ‌estimation et 48,0 en octobre, en ligne avec les prévisions ​des ‌économistes et analystes interrogés par ⁠Reuters.

La composante du jugement des consommateurs sur leur situation actuelle a ⁠avancé à ‌49,4 en novembre, contre 46,7 ⁠en octobre et une ‌première estimation à 51,0. Les ⁠économistes s'attendaient à un chiffre ⁠à 51,6.

Celle ‌des perspectives a augmenté ce ​mois-ci, à 52,9 ‌contre 48,8 un mois plus tôt et une ​première estimation à 50,9.

Les anticipations d'inflation à un ⁠an sont pour leur part ressorties à 3,7%, contre 4,3% en lecture préliminaire et après 4,7% en octobre.

(Rédigé par Diana Mandia, édité par ​Augustin Turpin)