Etats-Unis : l'entreprise offre une prime de Noël de 8,9 millions d'euros à ses salariés

Voilà une entreprise généreuse où il fait bon travailler ! Comme chaque année, la société immobilière St. John Properties organise une réception avant les fêtes de fin d'année à Baltimore dans le Maryland aux Etats-Unis.Les 198 salariés de l'entreprise étaient conviés. La société avait même fourni des billets d'avion et des chambres d'hôtel pour les employés travaillant dans d'autres États. Il faut dire que cette cérémonie allait leur réserver une surprise de taille.Au cours de la soirée, le patron de l'entreprise leur annonce que cette soirée va « changer leur vie ». Chacun reçoit alors une enveloppe rouge contenant un chèque avec une prime individuelle calculée selon l'ancienneté dans la société.« J'ai ouvert mon enveloppe, vu le chiffre et cligné des yeux plusieurs fois car je pensais avoir mal lu », lance une employée sur la chaîne CNN. Et pour cause, l'entreprise a décidé de partager une prime de 8,9 millions d'euros (10 millions de dollars) pour ses salariés. Un geste de la direction pour les remercier pour les bénéfices réalisés au cours des dernières années et pour avoir atteint les objectifs, fixés en 2005. RT CNN "Real estate firm St. John Properties surprised its 198 employees by giving $10 million in bonuses. Employees will receive $50,000 on average. https://t.co/psifZHrh5X pic.twitter.com/vPvnBPmefZ"-- Anton Ehrola (@antonkarpp) December 12, 2019 Les chèques pour les plus anciens ont atteint jusqu'à 243 000 euros ! En moyenne, les salariés ont pu toucher 44 923 euros. L'entreprise a même accordé une prime de 100 euros pour un futur salarié qui devait prendre son poste dans les prochains jours...« Je n'oublierai jamais comment tous les employés ont ouvert leurs enveloppes et vu leur prime individuelle en même temps. Ils se sont mis à pleurer, à crier, à s'embrasser et à rire. Ils étaient tellement bouleversés. Puis ils se sont tous précipités sur la ...