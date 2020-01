Le mystère commence en août 1979. Une famille américaine à la recherche d'outils préhistoriques inspecte une grotte située dans l'est de l'Idaho. Elle y découvre un torse enveloppé dans un sac de jute enterré dans un trou peu profond. Les restes sont bien préservés et le cadavre, qui porte une chemise blanche avec des rayures bleues et un pull bordeaux, comporte encore des bouts de chair. La police fouille alors les environs, mais ne trouve ni ses membres ni sa tête. Les enquêteurs ont du mal à établir l'époque de sa mort, tout ce qu'ils remarquent, c'est que le corps a été méthodiquement découpé.Vingt-deux ans plus tard, en 1991, une gamine explorant la même grotte tombe sur une main momifiée. Cette fois, la police découvre non loin un bras et deux jambes également enveloppés dans du jute. Les experts déterminent que l'homme avait des cheveux brun roux, qu'il était d'origine européenne et qu'il devait avoir moins de 50 ans. Mais faute de tête, l'enquête sur le torse de la grotte de Buffalo piétine. Les os sont rangés dans un entrepôt.Fils de pionniers mormons polygamesEn mars dernier, les anthropologues de la fac d'État de l'Idaho, conscients des avancées spectaculaires en matière d'ADN, contactent, avec l'accord de la police, DNA Doe Project. Cette organisation s'appuie sur la généalogie génétique pour reconstituer à partir de l'ADN de la victime un arbre généalogique. Des bénévoles de l'association se mettent au travail et...