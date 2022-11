information fournie par So Foot • 29/11/2022 à 11:30

États-Unis-Iran : l'impossible " match de la paix "

Les manifestations qui affectent l'Iran depuis septembre sont au cœur des prises de position politiques de cette Coupe du Monde au Qatar. Cet enjeu vient s'inviter dans un match hautement géopolitique entre l'Iran et les États-Unis, qui doivent s'affronter ce mardi soir pour une place en 8e de finale. Un remake du "match de la paix" lors du Mondial 1998 en France. Pourtant, 24 ans plus tard, les colombes se sont bel et bien envolées.

Du Chah d'Iran à la rupture diplomatique

. C'est ainsi que le défenseur américain Jeff Agoos avait résumé la portée symbolique du fameux "match de la paix " entre l'Iran et les États-Unis lors de la Coupe du monde 1998. Le 29 novembre 2022, dans l'Al Thumama Stadium de Doha, le temps ne sera plus aux franches poignées de main. Alors que les prises de position en soutien aux manifestations en Iran se multiplient lors de ce Mondial, des supporters iraniens aux joueurs de la "Team Melli" eux-mêmes, les États-Unis se sont invités dans ce débat houleux. À quelques jours d'un match crucial, la Fédération américaine de football a en effet modifié dans ses publications sur les réseaux sociaux un symbole national fort : le drapeau de l'Iran. L'inscription centrale "Il n'y a pas d'autre dieu qu'Allah" et les franges blanches du drapeau commémorant le jour de la victoire de la révolution islamique ont été retirées. Une modification justifiée côté américain pour apporter un. La réponse de la fédération iranienne de football ne s'est pas faite attendre : elle demande, selon l'article 13 des règles de la FIFA, que ses adversaires reçoivent une suspension de 10 matchs pourde leur pays. Une passe d'armes qui renvoie à l'histoire tumultueuse entre les deux pays.Cette féroce… Lire la suite de l'article sur SoFoot.com