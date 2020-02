Etats-Unis : Harvey Weinstein se prépare à la prison? avec un consultant

Il y a quelques jours, l'affaire Harvey Weinstein est entrée dans une nouvelle dimension. Plus de deux ans après les premières révélations, l'ancien producteur de cinéma a été reconnu coupable d'agression sexuelle et de viol. Celui par qui le scandale #MeToo est arrivé ignore encore l'ampleur de sa peine, qui sera annoncée le 11 mars prochain par le juge James Burke, mais il risque plus de 25 ans de prison. Afin de se préparer à la vie derrière les barreaux, il a engagé un "consultant carcéral", explique le New York Times. Pour l'instant, Harvey Weinstein n'est pas encore derrière les barreaux de Rikers. Très vite après sa condamnation, il a été transféré dans une aile pour détenus de l'hôpital de Bellevue en raison de douleurs à la poitrine. Mais, il prendra ensuite la direction de la célèbre prison de New York, où avait notamment été détenu Dominique Strauss-Kahn. Après l'annonce de sa condamnation, Harvey Weinstein, désormais identifié sous le numéro de détenu 3102000153, sera envoyé dans une prison du nord de l'Etat. C'est notamment dans cette optique que l'ancien magnat d'Hollywood a embauché un "consultant carcéral". Ce spécialiste devrait l'aider à se préparer à son quotidien en prison.Lire aussi Espionnage, intimidations et piratage : les sombres méthodes de WeinsteinDes anciens de Wall StreetLe travail de ces consultants est d'aider leurs clients de mieux appréhender les détails de la vie carcérale. On parle...