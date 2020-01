Etats-Unis - France : «Si la surtaxe sur le vin passe à 100 %, ce n'est pas bon du tout»

Michel Fonné, vigneron en Alsace, exporte près d'un quart de sa production aux Etats-Unis. Alors que le gouvernement de Donald Trump menace de taxer les vins français à 100 %, et même si les présidents français et américains sont d'accord pour prolonger les discussions sur la taxe Gafa, à l'origine des menaces, le vigneron est déjà impacté par une surtaxe de 25 % depuis mi-octobre.Depuis trois mois, la surtaxe sur le vin français a-t-elle eu des répercussions sur vos ventes ?MICHEL FONNÉ. Bien sûr ! J'exporte 70 % de ma production et les Etats-Unis sont mon premier marché à l'export. Je vends mon vin à une quinzaine de petits importateurs qui travaillent chacun pour deux ou trois Etats américains. Depuis octobre, trois d'entre eux ont repoussé leurs commandes. Pour l'instant je vois qu'ils n'ont plus de stock, ils attendent de voir comment les choses tournent. Mais à terme, j'ai peur qu'ils achètent d'autres vins blancs moins chers ou des vins Italiens. D'autres importateurs ont par ailleurs négocié des arrangements...C'est-à-dire ?Les plus grands importateurs américains ont proposé des « deals » pour ne pas porter à eux seuls la surtaxe sur les vins. Nous avons souvent fait une cote mal taillée, un peu plus pour eux que pour moi. J'ai accepté évidemment. Si d'ici quelques jours, la surtaxe passe à 100 %, ce n'est pas bon du tout. La plupart de mes contacts là-bas sont très pessimistes, pour moi comme pour eux.Comment voyez-vous les choses si votre vin est taxé à 100 % ?Pendant les fêtes, je n'ai pas pris de congés pour travailler à rééquilibrer mes parts de marché. J'essaie de développer des pistes au Japon, en Indonésie, à Singapour ou à Taïwan, où il existe un marché du vin d'Alsace. Mais cela prend beaucoup de temps pour un petit vigneron comme moi qui n'a pas les moyens de passer par un gros importateur.Et si cela prend trop de temps ?Les marchés qui ne sont pas ...