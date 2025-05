Etats-Unis et Chine mettent leur guerre commerciale sur pause

Le secrétaire au Trésor Scott Bessent (à gauche) et le représentant au Commerce Jamieson Greer parlent aux journalistes, le 11 mai 2025 à Genève ( AFP / VALENTIN FLAURAUD )

Les Etats-Unis et la Chine ont annoncé lundi suspendre pour 90 jours la majeure partie des droits de douane prohibitifs qu'ils s'étaient mutuellement imposés, marquant une désescalade dans leur guerre commerciale qui a ébranlé l'économie mondiale.

Cette suspension prendra effet "d'ici le 14 mai", ont annoncé les deux plus grandes puissances économiques mondiales dans un communiqué commun publié après deux jours de négociations à Genève, scrutées par le monde entier.

Concrètement, les deux camps acceptent de suspendre des surtaxes de 115 points de pourcentage qu'ils s'étaient imposés ces dernières semaines, dans le cadre d'une surenchère initiée en avril par un Donald Trump dénonçant une relation commerciale déséquilibrée en faveur de la Chine.

Ces décisions ramènent donc provisoirement les droits de douane américains sur la Chine à 30% et les droits de douane chinois sur les Etats-Unis à 10%, pendant la poursuite des tractations entre les deux pays, a expliqué le représentant américain au Commerce Jamieson Greer lors d'une conférence de presse à Genève.

L'annonce de cette trêve a immédiatement soulagé les marchés financiers, la bourse de Hong Kong bondissant par exemple de plus de 3% dans les minutes suivant la publication du communiqué commun. De son côté, le dollar, qui avait pâti de la guerre commerciale, s'est repris face au yen et à l'euro.

"Aucun camp ne veut une dissociation" de leurs économies, a déclaré le secrétaire américain au Trésor, Scott Bessent, lundi à Genève. "Nous voulons une (relation) commerciale plus équilibrée, a-t-il ajouté, estimant que les barrières douanières instaurées ces derniers mois avaient de facto mis en place un "embargo" sur les échanges entre les deux pays.

La réduction de ces droits de douane est "dans l'intérêt commun du monde", a commenté lundi le ministère chinois du Commerce, saluant des "progrès substantiels" dans les négociations commerciales avec Washington.

La trêve annoncée lundi est le fruit de deux jours de négociations à Genève entre, côté américain, MM. Bessent et Greer, et, côté chinois, le vice-Premier ministre chinois He Lifeng.

- "Equilibrer" les échanges -

Cette rencontre était la première en face-à-face de hauts responsables des deux pays depuis que M. Trump avait imposé début avril une surtaxe de 145% sur les marchandises venant de Chine, en plus des droits de douane préexistants.

Pékin, qui a promis de combattre "jusqu'au bout" ces surtaxes, avait riposté avec 125% de droits de douane sur les produits américains.

Les négociations à Genève ont eu lieu dans un "grand respect" et leur issue montre qu'"aucun camp ne souhaite une rupture" économique, a estimé M. Bessent lundi.

Les deux pays "ont intérêt à avoir des échanges commerciaux équilibrés, et c'est ce vers quoi les Etats-Unis vont tendre", a-t-il ajouté, appelant la Chine à "s'ouvrir à davantage de biens américains".

He Lifeng avait fait état dimanche de "progrès importants" après deux jours de discussions qu'il avait qualifiées de "franches, approfondies et substantielles".

Montage photos du 4 avril 2025 montrant le président américain Donald Trump (g) et son homologue chinois Xi Jinping ( AFP / Mandel NGAN )

Selon le communiqué commun, les deux pays sont en outre convenus d'"établir un mécanisme pour poursuivre les discussions sur les relations commerciales et économiques".

Dès dimanche, la Maison Blanche avait salué ce qu'elle avait appelé un nouvel "accord commercial" avec la Chine, sans donner davantage de détails.

La guerre commerciale entre Pékin et Washington a ébranlé les marchés financiers mondiaux et alimenté des craintes d'inflation aux Etats-Unis et de ralentissement économique.

"Ces discussions marquent un pas en avant significatif et, nous l'espérons, sont de bon augure pour l'avenir", avait déclaré dimanche la directrice générale de l'Organisation mondiale du commerce (OMC) Ngozi Okonjo-Iweala, après avoir elle-même rencontré He Lifeng. "Ces progrès sont importants non seulement pour les Etats-Unis et la Chine, mais aussi pour le reste du monde, notamment les économies les plus vulnérables."

Les tractations se sont tenues à huis clos dans la résidence du représentant suisse auprès des Nations unies, une villa cossue nichée sur la rive gauche du Léman.

La réunion à Genève est intervenue deux jours après que Donald Trump a dévoilé un accord commercial avec le Royaume-Uni, le premier conclu depuis qu'il a imposé des droits de douane plus ou moins prohibitifs à tous les pays.