Etats-Unis : en désaccord avec Trump, le chef de l'US Navy démissionne

C'est un départ important parmi les hauts responsables américains. Le chef de l'US Navy, Richard Spencer, a été contraint à la démission dimanche en raison d'une controverse sur le sort d'un soldat d'élite accusé de crimes et gracié par le président Donald Trump.Richard Spencer, auquel le secrétaire à la Défense Mark Esper venait de demander de démissionner, a confirmé son départ dans une lettre ouverte où il critique Donald Trump, commandant en chef des forces armées américaines.« Je ne partage plus la même compréhension que le Commandant en Chef qui m'a nommé, en ce qui concerne les principes fondamentaux du bon ordre et de la discipline », écrit Richard Spencer dans ce courrier publié par les médias américains. « Je reconnais par la présente la cessation de mes fonctions comme secrétaire américain à la Marine ». La lettre du chef de l'US Navy. pic.twitter.com/5Ba0qAey8s-- Richard Hétu (@richardhetu) 25 novembre 2019Quelques heures auparavant, le secrétaire à la Défense Mark Esper avait appelé Richard Spencer à démissionner de son poste, car il avait « perdu confiance en lui concernant son manque de sincérité sur des conversations avec la Maison Blanche dans le traitement du cas du Navy Seal Eddie Gallagher ». Mark Esper est » profondément troublé par ce comportement », ajoutait le Pentagone dans un communiqué.Un soldat condamné pour avoir « porté préjudice aux forces armées »Edward Gallagher, membre des Navy Seals, une unité d'élite de la Navy, avait été jugé pour crimes de guerre dans une affaire très suivie aux Etats-Unis. Il avait été déclaré le 2 juillet non coupable du meurtre d'un prisonnier en Irak en 2017 et acquitté de deux tentatives de meurtre sur des civils irakiens.Le soldat avait été déclaré coupable d'avoir posé à côté du corps du jeune homme tué en compagnie d'autres soldats, une photo de nature à « porter préjudice aux forces armées », ...