Etats-Unis : Eddie Gallagher, le soldat «toxique» que protège Donald Trump

La polémique, qui avait éclaté dès l'annonce du verdict le 2 juillet dernier, commençait à retomber. Voilà qu'elle repart de plus belle. En cause : Eddie Gallagher, un chef d'opérations spéciales des « Navy Seals », l'unité d'élite de la marine américaine, reconnu coupable le 2 juillet dernier d'avoir posé devant le cadavre d'un combattant de l'Etat islamique en mai 2017 en Irak. Mais acquitté pour le meurtre du prisonnier en question, ainsi que pour deux tentatives de meurtre sur des civils.Après ce verdict très clément, et vivement dénoncé par l'opposition, Donald Trump était monté au créneau pour défendre le soldat, que la Navy s'apprêtait à expulser de ses rangs. Soucieux de rassurer sa base, le président avait même pris le contre-pied du Secrétaire d'Etat à la Marine Richard Spencer, forçant ce dernier à démissionner fin novembre. Provocateur comme il sait l'être, Trump a été jusqu'à inviter Gallagher et sa femme dans sa résidence de Mar A Lago, en Floride, le 22 décembre.Mais la polémique a rebondi ce week-end lorsque le New York Times a publié une série d'entretiens dévastateurs des frères d'armes de Gallagher. Ceux-là mêmes qui avaient décidé de briser le fameux code du silence des Seals en alertant leur hiérarchie. Ces interviews confidentielles avaient été réalisées pour l'enquête du tribunal militaire. « Gallagher était toxique », affirme ainsi Joshua Friens, tireur d'élite. « Le mec est un p... de malade (« freaking evil »), enfonce Craig Miller, un autre soldat d'élite. « On pouvait voir que, pour lui, c'était tout à fait OK de tuer tout ce qui bougeait », confie Corey Scott, un des infirmiers de la section. « Je l'ai vu tirer sur un gamin de 12 ans », jure un autre. Selon plusieurs témoignages, Gallagher aimait viser les femmes et les enfants, se vantant de « faire s'envoler les burqas ».Gallagher couteau à la mainSur une des centaines de ...