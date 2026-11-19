Etats-Unis: Des responsables de la Fed ont noté la nécessité d'une hausse supplémentaire des taux

Le bâtiment du Conseil de la Réserve fédérale à Washington

WASHINGTON, 18 novembre (Reuters) - Les responsables de ‌la Réserve fédérale (Fed) ont constaté le mois dernier des risques accrus ​liés à l'inflation aux Etats-Unis, ce qui pourrait nécessiter d'intensifier leurs efforts pour la contrôler, même s'ils sont convenus alors de laisser ​les taux d'intérêt inchangés, montrent les "minutes" publiées mercredi.

"Presque tous" les responsables de la banque ​centrale américaine ont dit penser qu'un ⁠resserrement supplémentaire de la politique monétaire sera nécessaire si l'économie ‌venait à évoluer comme attendu, est-il écrit dans le compte-rendu de la réunion des 27-28 octobre.

Certains d'entre eux ​ont noté que ‌l'inflation pourrait s'avérer plus persistante et nécessiter "un virage ⁠vers une politique plus restrictive" qu'attendu pour l'heure, est-il ajouté dans le document.

Deux responsables de la Fed sont allés encore plus loin ⁠en évoquant la ‌possibilité que l'institution soit contrainte de procéder à une ⁠hausse des taux de 50 points de base "si les données ‌à venir sur l'inflation sont défavorables" - ce qu'ont montré ⁠des rapports publiés récemment, selon lesquels les prix ont ⁠progressé plus rapidement ‌qu'anticipé.

Parmi les participants à la réunion étant convenus le mois dernier ​de ne pas modifier la ‌politique monétaire, plusieurs ont dit considérer que la décision s'était "jouée à peu". Deux responsables ​de la Fed ont été dissidents, appelant à une hausse des taux de 25 points de base.

L'espoir, au sein ⁠de la Fed, et en particulier pour les partisans d'une pause dans le resserrement monétaire, est que les prochaines données économiques permettront de dresser un tableau plus clair de l'inflation et de la perspective qu'elle faiblisse - ou non - sans intervention sur les taux.

(Howard Schneider; ​version française Jean Terzian)