États-Unis : des femmes blanches paient 2 500 dollars pour ne plus être racistes

Aux États-Unis, la mode est au combat contre le racisme, sous toutes ses formes. Cela inclut notamment la nécessité de faire comprendre aux femmes blanches, qui se qualifient de progressistes et qui se revendiquent démocrates, à quel point elles aussi ont en réalité un problème avec les gens de couleur, sans toutefois s'en rendre compte. Pour leur faire prendre conscience de ce racisme latent, des dîners d'un nouveau genre sont organisés, rapporte The Guardian.Le concept de Race for Dinner : une femme blanche se porte volontaire pour organiser un repas auquel sept autres femmes de couleur blanche sont invitées dans le but de discuter des problèmes raciaux aux États-Unis, et ce, sous la direction des deux fondatrices du projet, Regina Jackson, une Afro-Américaine, et Saira Rao, qui s'identifie comme une Indo-Américaine. Le repas coûte 2 500 dollars et les femmes s'y retrouvant ne se connaissent pas, la plupart du temps. Plutôt à gauche de l'échiquier politique américain et bien éduquées, elles sont pleines de bonnes intentions et font en général partie d'une catégorie de population dite « ouverte » sur les questions raciales, et participent à Race for Dinner pour mieux accepter leur racisme soi-disant inconscient.Lire aussi Valérie Toranian : les impasses du néoféminisme« Si nous organisions ce genre d'événement dans une salle de conférences, ces femmes quitteraient la pièce » dès le début de la conversation, estime la...