Etats-Unis : Bill Gates veut que les riches soient taxés davantage

Il a passé le réveillon de la Saint-Sylvestre endormi dans son lit. Comme l'an dernier. Mais auparavant, Bill Gates a fait une confidence aux milliers de lecteurs abonnés à son blog, « GatesNotes ».Dans son billet publié le 30 décembre, et avant que la campagne électorale ne commence véritablement, le deuxième homme le plus riche de la planète, qui a longtemps tenu la marche haute de ce podium, appelle l'administration américaine à alourdir la fiscalité des « plus chanceux » afin de mieux répartir les richesses.« Le gouvernement américain ne dispose tout simplement pas assez d'argent pour remplir ses obligations. Ce n'est pas un jugement de valeur ; c'est juste un fait. Le gouvernement recueille environ 20 % du PIB en taxes et en dépense environ 24 %. Et le coût des engagements augmente », défend-il, soucieux que les écarts de revenus se soient tant creusés. Taxer les gains du capital «au même niveau que ceux du travail »« J'ai été récompensé de manière disproportionnée pour le travail que j'ai fait, estime-t-il ; beaucoup d'autres qui travaillent tout aussi dur ont du mal à s'en sortir ». Aussi le fondateur de Microsoft suggère-t-il de taxer d'abord les gains du capital « probablement au même niveau que ceux du travail ». Aux Etats-Unis, en moyenne, les bénéfices tirés d'actions ou de l'immobilier sont « taxés à 20 % s'ils sont détenus pendant plus d'un an », alors que le travail peut être taxé jusqu'à 37 %.Le milliardaire et philanthrope se montre favorable également à l'augmentation de l'impôt sur les successions et à la suppression de toutes les niches fiscales en la matière, pour enrayer le « système dynastique ».Sa fondation est la mieux dotée du mondeCette grande réforme fiscale, Gates l'appelle de ses vœux aussi au niveau des Etats et des collectivités pour une meilleure justice. En Floride, par exemple, le climat n'est pas le seul atout, la douceur de la ...