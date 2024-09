Etats-Unis: au moins 3 morts lors du passage de l'ouragan Hélène, situation toujours très dangereuse

Des panneaux en bois protègent la vitrine d'un commerce avant l'arrivée de l'ouragan Hélèneà Crawfordwille, le 26 septembre 2024 en Floride ( AFP / CHANDAN KHANNA )

Trois personnes ont été tuées vendredi lors du passage de l'ouragan Hélène qui s'est affaibli pour devenir une tempête tropicale toujours très dangereuse après avoir frappé la côte sud-est des Etats-Unis, laissant dans son sillage des routes et des maisons inondées.

La tempête a traversé la Floride jusqu'à la Géorgie voisine, a indiqué le Centre national américain des ouragans (NHC), exhortant les habitants à rester à l'abri des "vents catastrophiques", des ondes de tempête et des fortes pluies. "Il s'agit d'une situation extrêmement dangereuse".

"Hélène s'affaiblit pour devenir une tempête tropicale lors de son passage vers l'intérieur des terres, au-dessus de la Georgie", a indiqué le NHC dans son dernier bulletin. "Les ondes de tempête, les vents et les fortes pluies potentiellement mortelles continuent."

Carte montrant la trajectoire prévue de l'ouragan Hélène, au 26 septembre à 12h GMT et les inondations potentielles dues aux ondes de tempête, au 26 septembre à 9h GMT ( AFP / Lise KIENNEMANN )

Des vents de force similaire à une tempête tropicale sont enregistrés jusqu'à 500 km de l'oeil de l'ouragan, a souligné le NHC.

Une personne a été tuée lorsqu'un panneau est tombé sur une autoroute sur la côte de la Floride, a déclaré le gouverneur Ron DeSantis, tandis qu'un homme et une femme ont été tués lorsque leur caravane a été emportée par une tornade en Georgie, ont déclaré le gouverneur de cet Etat, Brian Kemp, et les médias locaux.

Des images diffusées dans les médias américains montrent des panneaux d'affichage déchirés balayés par des vents violents et des étincelles jaillissant des lignes électriques, alors que plus de deux millions de personnes sont privées d'électricité en Floride, en Géorgie et dans les Carolines, selon le site de suivi PowerOutage.us.

- 55 millions d'Américains concernés-

Plus de 55 millions d'Américains sont concernés par une alerte météorologique avec le passage d'Hélène, avec des avertissements de tornade dans ces Etats.

Les avertissements restent en vigueur même si l'ouragan, après avoir touché terre, s'était progressivement affaibli passant de la catégorie 4 à la première sur l'échelle de Saffir-Simpson qui en compte cinq, avec des vents soufflant à 145 km/h.

Une maison d'Alligator Point, en Floride, submergée par les vagues avant l'arrivée de l'ouragan Hélène, le 26 septembre 2024 ( AFP / CHANDAN KHANNA )

Le NHC a également mis en garde contre d'importantes chutes de pluie dans certains endroits et des inondations potentiellement mortelles, ainsi que de nombreux glissements de terrain dans le sud des Appalaches.

Le service météorologique national a déclaré qu'il "s'agira de l'un des événements météorologiques les plus importants survenus dans les parties occidentales de la région à l'ère moderne".

- Maisons et routes inondées en Floride-

La tempête a inondé des maisons et des routes en Floride, où les habitants avaient été avertis d'une onde de tempête "insurmontable" .

Image satellite de l'ouragan Hélène fournie par l'Agence américaine d'observation océanique et atmosphérique (NOAA), le 26 septembre 2024 ( NOAA/GOES / Handout )

Matt Heller, un résident de Tampa Bay, a déclaré à CNN que sa maison avait été inondée par 1,2 mètre d'eau moins d'une demi-heure après le début de la tempête, alors qu'il se réfugiait dans un kayak dans son salon inondé. "C'est certainement la plus grande inondation que nous ayons jamais connue".

Le président américain Joe Biden a également "exhorté" les habitants à tenir compte des "appels à évacuer" émis par les autorités.

Hélène déverse d'intenses pluies et le risque de submersion marine inquiète les autorités. La montée des eaux pourrait atteindre six mètres par endroits sur les côtes, soit la hauteur d'un immeuble de deux étages.

Il s'agit d'un "scénario auquel il est impossible de survivre" et qui s'accompagnera de vagues "destructrices" pouvant balayer des maisons et déplacer les voitures, a alerté Mike Brennan, le directeur du NHC.

- "Dieu me protègera" -

Graphique expliquant la formation d'un ouragan et les liens avec le changement climatique ( AFP / )

Sur la côte près de Tallahassee, beaucoup ont fui, après avoir protégé les fenêtres de leur maison avec des planches en bois.

Mais certains comme John Luper ont décidé de rester par solidarité avec sa mère et son frère. "Ils ne partiront pas", soupire-t-il, en regrettant leur choix.

Les autorités du comté de Taylor, en Floride, ont demandé aux habitants réticents à partir à écrire leur nom sur leur corps avec des feutres indélébiles, afin d'aider à leur identification s'ils venaient à être tués.

A Crawfordville, petite ville située à une trentaine de kilomètres au sud de Tallahassee, Patrick Riickert a lui aussi décidé d'ignorer les alertes.

"Je reste ici. Je vais me retrancher", a confié ce quinquagénaire à l'AFP, qui a ses petits-enfants avec lui. "J'ai confiance en ma foi et le fait que Dieu me protégera."

- "secouristes déployés" -

Le gouverneur de Floride Ron DeSantis lors d'une conférence de presse au Centre des opérations d'urgence à Tallahassee, le 26 septembre 2024, avant l'arrivée de l'ouragan Hélène ( AFP / CHANDAN KHANNA )

Des secouristes ont été déployés dans le comté de Lee, sur la côte de la Floride, a déclaré son shérif sur X, partageant des vidéos d'hommes luttant contre des vents violents pour lancer un bateau de sauvetage.

L'état d'urgence a été imposé dans presque la totalité de l'Etat. Quelque 3.500 soldats de la Garde nationale ont été mobilisés et 2.000 supplémentaires sont disponibles si besoin, selon le gouverneur.

Plusieurs aéroports, notamment ceux de Tallahassee et de Tampa, sont fermés.

La particularité d'Hélène est d'être un ouragan particulièrement étendu. Sa taille en fait "l'un des plus grands ouragans au-dessus du golfe du Mexique durant ce siècle", a noté l'expert Michael Lowry.