Etats-Unis : arrêté pour avoir acheté une Rolex et une Lamborghini avec un prêt d'aide aux PME

Un Américain de 29 ans a réussi à obtenir 1,6 million de dollars de la part de l'Etat en faisant des demandes aux noms de deux entreprises pour pouvoir conserver ces salariés. Or, il n'en avait aucun.

Une Lamborghini au Salon de l'Auto de Francfort, le 11 septembre 2019. ( AFP / DANIEL ROLAND )

Un Américain de 29 ans a été inculpé mardi 4 août au Texas et placé en détention pour une fraude au programme de prêts aux petites et moyennes entreprises pour faire face à la crise du Covid-19. Il avait réussi à obtenir 1,6 million de dollars pour pouvoir conserver ses salariés.

Mais l'homme, originaire de Houston, n'avait en réalité aucun salarié à rémunérer. Avec l'argent, il a acheté une Lamborghini à 200.000 dollars, un pick-up Ford, une Rolex, de l'immobilier, et dépensé des milliers de dollars dans des clubs de striptease.

Il avait obtenu des fonds en faisant des demandes aux noms de deux entreprises. Le patron de l'une d'elles était décédé un mois auparavant, en avril.

Le Congrès et l'administration de Donald Trump ont accordé plus de 521 milliards de dollars de prêts aux petites et moyennes entreprises pour les aider à faire face à la crise du Covid-19, dans le cadre d'un gigantesque plan de relance mis sur pied au printemps. Ce programme, baptisé "Paycheck Protection Program" (PPP), permet aux entreprises qui utilisent effectivement ces fonds pour payer leurs salariés de transformer ces prêts en subvention.