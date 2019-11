Etats-Unis : après une série d'incidents, Airbnb va vérifier ses 7 millions de locations

Airbnb, la plate-forme de partage de logements de particuliers, a décidé de vérifier l'exactitude des informations concernant la totalité des 7 millions de locations proposées sur son site d'ici fin 2020 aux Etats Unis. Une décision qui intervient après plusieurs incidents, dont une fusillade qui a fait 5 morts en Californie.Selon Brian Chesky, l'un des cofondateurs de la société, ces vérifications devraient être achevées au plus tard le 15 décembre. L'adresse, les photos et autres détails ainsi que tout ce qui concerne l'état du logement, la sécurité et les équipements promis des annonces seront passés au crible.À partir de cette date, la plateforme s'engage à reloger ou rembourser dans son intégralité un usager d'Airbnb dont la location ne serait pas satisfaisante.« La plupart des hôtes font un travail formidable, mais les clients ont besoin de sentir qu'Airbnb est de leur côté, et nous sommes convaincus que cet engagement est une étape nécessaire pour rassurer les clients », ajoute Brian Chesky.Un service d'appel d'urgence développé dans le mondePar ailleurs, le patron de la plateforme a également annoncé la mise en place d'une ligne d'appel d'urgence fonctionnant 7 jours sur 7, 24 heures sur 24 qui doit permettre de joindre « une vraie personne chez Airbnb partout dans le monde et à tout moment ».Ce service fonctionnera à partir du 31 décembre de cette année aux Etats-Unis et sera ensuite étendu au monde entier courant 2020.Enfin, pour rassurer ses 600 millions d'utilisateurs, les locations à risque ou étant présentées expressément pour faire la fête seront désormais interdites. Cette interdiction avait été annoncée le 2 novembre, le surlendemain de la fusillade d'Orinda en Californie. Appelés plusieurs fois pour tapage nocturne, les policiers étaient en route vers la maison quand une fusillade avait éclaté faisant quatre morts.En France, la plateforme va devoir remettre aux ...