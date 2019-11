Etats-Unis : à Las Vegas, dormir sur la voie publique peut désormais conduire en prison

Confrontée comme de nombreuses autres grandes villes américaines à l'augmentation du nombre de sans-abris, Las Vegas a adopté une loi controversée qui interdit de dormir sur la voie publique. Ce nouveau délit est désormais passible de 1 000 $ d'amende et de six mois de prison.L'ordonnance entrera en vigueur dès dimanche mais ses dispositions criminelles ne seront pas appliquées avant février 2020.Le fait de dormir sur la voie publique ne sera illégal que dans le centre-ville de Las Vegas et les quartiers résidentiels, et uniquement lorsque les centres d'hébergement seront pleins, font valoir les partisans de cette mesure, dont la Chambre de commerce.« Des logements, pas des menottes »La maire Carolyn Goodman a été longuement conspuée par des opposants avant et pendant le vote organisé mercredi soir. « Des logements, pas des menottes », chantaient des manifestants réunis devant l'hôtel de ville tout en brandissant des pancartes proclamant « la pauvreté n'est pas un crime », selon les médias locaux. This is terrible. I remember the homeless camps getting mowed down in that 80s sci-fi film "they live". I think it is evil to pick on the poor and unfortunate. Fuck carolyn goodman and las vegas. https://t.co/28IdY9WThC-- james king (@CanyonKing1) November 7, 2019 Mme Goodman a affirmé agir pour le bien de sa ville, très dépendante des recettes touristiques notamment grâce à ses casinos, et « pour protéger la santé et la sécurité de toute la communauté ».Cette loi « n'est pas destinée à sanctionner », a assuré la maire, citée par la radio NPR. « Il s'agit de placer nos sans-abris dans un environnement propice à leur réinsertion », s'est-elle défendue.5 500 personnes dans les rues chaque nuitD'après le dernier recensement, quelque 5 500 personnes sont dans les rues chaque nuit dans le sud de l'Etat du Nevada mais seulement 2 000 lits sont mis à leur disposition par les services ...