Etats-Unis: 18.000 vaches tuées dans l'explosion d'une ferme

Carte du Texas localisant la ville de Dimmit, où l'explosion d'une exploitatoin laitière a tué 18 000 vaches dans la nuit du 10 au 11 avril ( AFP / )

Quelque 18.000 vaches ont péri dans l'explosion d'une exploitation laitière au Texas, dans le sud des Etats-Unis, ont annoncé jeudi les autorités qui ont aussi fait état d'une personne blessée.

"Il s'agit de l'incendie de ferme le plus meurtrier pour le bétail de l'histoire du Texas et l'enquête et le déblaiement risquent de prendre du temps", a déclaré le commissaire à l'agriculture du Texas, Sid Miller, dans un communiqué.

L'explosion et l'incendie ont ravagé, dans la nuit de lundi à mardi, la ferme laitière Southfork, située près de la ville de Dimmit, dans la région texane du Panhandle.

Les pompiers et la police dépêchés sur les lieux ont "découvert qu'une personne était coincée à l'intérieur". Cet employé agricole a été secouru et transporté par avion vers un hôpital, a indiqué le bureau du shérif du comté de Castro sur Facebook.

L'origine de l'explosion et de l'incendie n'a pas été déterminée, a déclaré M. Miller, qui a qualifié cet événement de "terrible".

"Dès que nous connaîtrons la cause et les faits entourant cette tragédie, nous veillerons à ce que le public soit pleinement informé, afin que de tels désastres puissent être évités à l'avenir", a-t-il ajouté.

Le shérif du comté de Castro, Sal Rivera, a déclaré à la chaîne CBS d'Amarillo qu'un système d'évacuation du fumier des étables pourrait avoir été en "surchauffe".

Il a ajouté que le méthane a pu "s'enflammer et se répandre ensuite avec l'explosion et l'incendie", précisant qu'une enquête a été ouverte.