Et si Pierre Sage était bientôt disponible pour Lens ?
Pierre Sage en danger ?
Comme si le hasard jouait avec le destin. Alors que son ancien club de Lens vient de se séparer de son remplaçant, Pierre Sage serait lui aussi en délicatesse dans sa nouvelle aventure. Avec trois défaites sur quatre rencontres de championnat , sa nouvelle écurie de Crystal Palace affiche une décevante 16 e place et voilà que son président se mettrait déjà à montrer quelques signes d’agacement selon le Daily Mail .…
JF pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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