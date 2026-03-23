Et si on jouait toute la Coupe du monde au Canada ?

À moins de trois mois de la Coupe du monde 2026 en Amérique, l’heure n’est pas vraiment à la fête. Dans un contexte géopolitique explosif, et alors que les inquiétudes grandissent quant à la sécurité des joueurs et des supporters aux États-Unis comme au Mexique, difficile d’imaginer une grande fête sur le continent américain. Et si, plutôt que de s’entêter dans ce bourbier, la FIFA décidait tout simplement de délocaliser l’ensemble de la compétition au Canada ? Tentative de projection.

« L’équipe nationale d’Iran est la bienvenue à la Coupe du monde, mais je ne pense vraiment pas que la présence des joueurs soit appropriée, pour leur propre vie et leur sécurité » : à peine voilée, la menace est lancée par le président américain Donald Trump sur sa plateforme Truth Social, alors que les États-Unis bombardent l’Iran depuis la fin du mois de février. À quelques mois de la grande fête du football, c’est peu dire que l’Oncle Sam ne sait guère se rendre accueillant : à son attitude de cow-boy à l’étranger s’ajoutent des interdictions de visa de tourisme pour les supporters de quatre nations qualifiées, des coûts de sécurité exorbitants qu’une ville hôte – Foxborough, dans la banlieue de Boston, pour ne pas la nommer – refuse d’assumer, des subventions fédérales bloquées, sans oublier les craintes autour de la présence de l’ICE, la police de l’immigration, coupable du meurtre de deux manifestants à Minneapolis en janvier dernier.

Tout de même bien décidée à participer au Mondial, la fédération iranienne affirme négocier avec la FIFA pour déplacer ses matchs au Mexique. On aurait presque envie de la suivre, sauf que de ce côté-là du continent, la situation n’est pas nécessairement plus tranquille : fin février, le pays a été plongé dans une flambée de violences à la suite de la mort de Nemesio Oseguera Cervantes, dit El Mencho , chef d’un important cartel de drogue. Face à l’inquiétude de la FIFA, les autorités mexicaines ont annoncé déployer 100 000 agents de sécurité pendant la compétition. Sans vraiment dissiper les craintes pour autant.…

Par Cyrus Mohammady--Foëx pour SOFOOT.com