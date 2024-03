information fournie par So Foot • 04/03/2024 à 15:20

Et si on arrêtait le chrono pour éviter les polémiques additionnelles ?

L'arbitre de la rencontre entre Valence et le Real Madrid a été au cœur des critiques samedi pour avoir mis fin au match en pleine action, juste avant que Bellingham n'égalise. Ce choix surprenant met une nouvelle fois en lumière la complexité de la gestion du temps additionnel. Alors, quand arrêter le chrono une bonne fois pour toutes ?

« C’est gênant » , s’est contenté de lâcher Aurélien Tchouaméni sur les réseaux sociaux quelques minutes après le coup de sifflet final de Jesús Gil Manzano. Les deux premiers souffles de l’arbitre ont été stridents, entendus jusqu’à Madrid dans la soirée de samedi, le dernier, fatal, recouvert par la stupéfaction de Mestalla à la suite de la tête de Jude Bellingham offrant la victoire au Real sur la pelouse de Valence. Face aux Madrilènes fous de rage, l’homme en noir s’est montré inflexible : le but n’était pas valable, la soirée se clôturait sur un nul au goût amer pour chaque équipe (2-2), et l’Anglais écopait d’un carton rouge pour son accès de colère. Une fois celle-ci retombée, les éternelles questions de l’arrêt du chronomètre et de l’inexactitude du temps additionnel reviennent sur la table. Des mesures qui mettent, encore une fois, une balle dans le pied des arbitres eux-mêmes.

