Et si Moise Kean était la recrue parfaite pour le PSG ?

Il est sorti du chapeau de Leonardo comme son homonyme est sorti des eaux du Nil : quasi miraculeusement. À 20 ans, et alors qu'il traînait son spleen depuis plus d'un an à Everton, l'Italien Moise Kean a contre toute attente débarqué en prêt ce dimanche dans la capitale. Avec une double mission : renforcer l'arsenal offensif parisien et relancer une carrière si prometteuse à ses débuts fin 2016. Un pari osé mais mesuré pour le PSG, qui s'est offert à moindre frais la recrue offensive que Thomas Tuchel attendait.

Un prince déchu au Parc

C'était une constante, dans un mercato parisien particulièrement contraint : être créatif, malin, inventif. Avoir des idées, à défaut de gros billets, les robinets de QSI s'étant momentanément taris. À ces impératifs, respectés lors du transfert d'Alessandro Florenzi début septembre, Leonardo a ajouté une vertu plutôt utile en période de négociations serrées : la discrétion. De la même manière que le nom du latéral italien n'a filtré qu'une fois son arrivée ficelée, personne, absolument personne n'avait, malgré son appartenance au clan Raiola, vu venir la signature de son compatriote Moise Kean, débarqué dimanche en provenance d'Everton pour compléter un secteur offensif amputé cet été d'Edinson Cavani, Eric Choupo-Moting et, dans un degré moindre, d'Arnaud Kalimuendo, en partance pour Lens.L'étonnement entourant le recrutement en prêt de l'international italien (cinq sélections, deux buts) ne tient pas qu'à la discrétion des dirigeants parisiens sur ce dossier : il repose aussi sur quelques considérations sportives. Car autant le dire de suite, l'ancienn'est plus ce qu'il était, ou n'est tout simplement pas - encore ? - devenu ce qu'on l'imaginait devenir. Premier joueur né dans les années 2000 à apparaître à Serie A, en C1, à marquer dans l'un des cinq grands championnats - si l'on considère qu'il en existe cinq - et à porter le maillot de la, le tout avant ses 19 ans, mais aussi à marquer pour les, à 19 ans et 23 jours, Kean restera comme le joueur qui a fait basculer pour de bon le football européen dans le troisième millénaire, et filé un sacré coup de vieux à pas mal de ses observateurs. Reste que ces références en matière de précocité constituent pour l'heure les seules gages ou presque du natif de Vercelli