Et si Marco Asensio était la clé du PSG ?

Rapidement blessé dès le mois de septembre, après un début de saison prometteur, Marco Asensio n’a pas encore retrouvé son rythme de croisière depuis son retour dans le groupe parisien. Pourtant, l’Espagnol de 27 ans semble avoir une carte à jouer dans la rotation, où son profil ne court pas les rues, alors que le PSG se déplace à Lens dimanche soir.

Samedi 26 août 2023, sur les coups de 23 heures, le Parc des Princes savoure une victoire convaincante face à Lens (3-1) et, surtout, la très bonne performance de son transfuge espagnol Marco Asensio, auteur ce jour-là d’un joli but pour l’ouverture du score. Lors de ces premières minutes avec la tunique parisienne, l’Ibérique montre qu’il peut être un pion essentiel du PSG version Luis Enrique. Une semaine plus tard, alors que Paris étrille Lyon sur sa pelouse (4-1), le natif de Palma de Majorque enchaîne et délivre une passe décisive à Kylian Mbappé, pour accompagner une nouvelle réalisation. Seulement, comme trop souvent dans sa carrière, Asensio se blesse au pied la semaine suivante avec l’Espagne. On ne le reverra plus en Ligue 1 avant le 9 décembre face à Nantes, après avoir fait son retour le 28 novembre face à Newcastle en Ligue des champions. L’Hispano-Néerlandais (sa mère vient du pays du gouda) n’a finalement cumulé que 58 minutes de jeu en cinq rencontres fin 2023, sans parvenir à être décisif et sans jamais être titulaire. Pire encore, il a même précipité la chute des siens, en perdant un ballon décisif dans les derniers instants de la rencontre face à Lille en championnat (1-1), faisant perdre deux points à son équipe.

Le meilleur complément à Kylian Mbappé ?

Heureusement pour lui, 2024 est passée par là, et Asensio a retrouvé les joies du onze de départ. Non pas contre Toulouse lors du Trophée des champions, où Barcola et Dembélé lui ont été préférés, mais contre Revel en Coupe de France dimanche dernier. Pas de quoi sauter au plafond, compte tenu de l’écart entre les deux formations, mais l’occasion de rejouer 90 minutes et d’être décisif, avec un but et deux passes décisives pour Mbappé, dont une superbe mi-talonnade, mi-aile de pigeon.…

Par Julien Faure pour SOFOOT.com