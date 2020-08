Et si Lucas Ocampos devait tout à la Ligue 2 ?

Avant de devenir la principale menace offensive du FC Séville, opposé ce dimanche à Manchester United en demi-finales de la Ligue Europa, Lucas Ocampos a fourbi - non sans peine - ses armes en Ligue 2. C'était en 2012-2013, sous les couleurs d'un Monaco plein aux as et sur la voie d'un retour dans l'élite. Retour sur une saison que l'Argentin a débutée en petit prince du Rocher, et terminée en valeureux soldat. Un reniement tout sauf saugrenu.

L'homme qui valait treize millions

Un contrôle de l'extérieur du pied pour claquer le ballon au sol, et un tir enroulé du droit qui vient se ficher dans la lucarne du gardien valenciennois Jean-Louis Leca. Le 26 septembre 2012, grâce à cet enchaînement de toute beauté, Lucas Ocampos vient de placer Monaco - traîné en prolongations par le VAFC - sur la voie de la qualification pour les huitièmes de finale de la Coupe de la Ligue. L'Argentin vient surtout, deux gros mois après sa majorité et 38 minutes après sa seconde entrée en jeu sous le maillot monégasque, de donner un joli petit aperçu de ses possibilités. Lesquelles ont conduit le club de la Principauté à engloutir près de treize millions d'euros pour l'arracher à son club formateur de River Plate. Tout le monde, sur le Rocher, en est alors persuadé : l'ASM en aura pour son argent.Sauf que ce montant, qui fait l'effet d'une bombe sur la planète Ligue 2 dont il reste aujourd'hui le plus gros transfert (dans le sens des arrivées) de l'histoire, oblige Ocampos. Attendu au tournant par les siens et les observateurs, le gamin l'est aussi par les adversaires des Rouge et blanc eux-mêmes auréolés du statut d'équipe à battre. ", souffle Tristan Lahaye, alors défenseur du Chamois Niortais." Dès ses premiers pas à la Turbie, le natif de Quilmes confirme l'intuition générale. ", replace Jérôme Phojo, promu cette saison-là au sein de l'effectif pro monégasque.