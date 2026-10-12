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Et si Lille voyait les choses en grand ?
information fournie par So Foot 12/10/2026 à 21:53

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Et si Lille voyait les choses en grand ?

Et si Lille voyait les choses en grand ?

Après une défaite à domicile, Lille doit déjà se rattraper en Ligue des champions et ce ne sera pas chose aisée sur la pelouse d’Arsenal, finaliste de la dernière édition,. Affronter un aussi gros morceau pourrait pourtant être une aubaine pour ce club si attaché aux exploits face aux mastodontes européens.

Qui a dit que le LOSC n’avait pas d’histoire européenne ? Avec 153 matchs sur le Vieux Continent, les Dogues sont solidement accrochés à leur sixième place au classement des clubs français (derrière le PSG, l’OL, l’OM, Monaco et Bordeaux) et ils ont le mérite d’avoir quelques exploits à leur tableau de chasse. Ces dernières années, ils se sont même mués en coupeurs de grosses têtes. Que Laurent Ruquier et ses sociétaires se rassurent, ce sont le Real et d’autres mastodontes qui se sont cassé les dents dans le Nord.

Exploits sans lendemain

Sous les ordres de Bruno Genesio, spécialiste du genre, Lille a enchaîné les prestations remarquées face aux grosses écuries autant que les déconvenues face à des équipes plus faibles sur le papier. Ainsi, l’an passé, en Ligue Europa, les Français sont allés s’imposer sur la pelouse de l’AS Roma avec un scénario dingue et ont battu le futur finaliste Fribourg, mais ont chuté face au PAOK Salonique, à l’Étoile rouge de Belgrade ou aux Young Boys. La saison précédente, dans la grande Ligue des champions, le Real et l’Atlético sont tombés, la Juve a été tenue en échec, mais l’ogre du Sporting a résisté.…

Par Enzo Leanni pour SOFOOT.com

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